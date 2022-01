Il mondo tech si prepara a vivere un 2022 sicuramente intenso e pieno di novità che, in un modo o in un altro, andranno a modificare le nostre abitudini ed il modo in cui interagiamo con il mondo digitale. Gli ultimi due anni, per via della pandemia, hanno portato diverse novità tecnologiche rendendo, ad esempio, le attività da remoto molto più semplici ed alla portata di tutti.

Negli ultimi mesi del 2021 e nelle prime settimane del 2022 si stanno affermando alcuni nuovi trend che andranno ad influenzare, certamente, l’industria tecnologica e la vita di tutti, a prescindere dalla propria passione per la tecnologia. Vediamo, quindi, quali sono le tendenze e i termini destinati a diventare sempre più popolari nel mondo tech nel corso del 2022 e nei prossimi anni.

Metaverso

Il metaverso sta rapidamente diventando uno dei temi principali del mondo tecnologico internazionale. A dare una sostanziale accelerazione allo sviluppo di servizi legati al metaverso è stato Mark Zuckerberg che, lo scorso autunno, ha annunciato il cambio di nome di Facebook (o meglio, dell’azienda che controlla il social network), ora chiamata semplicemente Meta, con un chiaro riferimento al metaverso.

Diventato in pochi mesi il riferimento futuro dell’azienda che controlla Facebook e Instagram, il metaverso è a tutti gli effetti un mondo virtuale persistente, destinato a ricoprire un ruolo sempre più importante nella vita di tutti i giorni. Nel corso del prossimo futuro, infatti, il metaverso potrebbe diventare un riferimento per il mondo del lavoro, permettendo la realizzazione di meeting virtuali “di persona” e non più di semplici conferenze su Meet, Zoom o altre applicazioni. Le possibili applicazioni del metaverso, però, non si fermano qui.

Il mondo virtuale su cui Meta (e molte altre aziende) stanno investendo punta a diventare un riferimento per il gaming, per gli stessi social network ed anche per l’intero settore del commercio che potrebbe sfruttare nuove risorse per raggiungere i clienti in tutto il mondo. Solo il tempo ci dirà quale sarà l’evoluzione del metaverso. Di certo, però, il 2022 sarà un anno chiave per la crescita dei servizi legati al mondo virtuale e per la sua diffusione tra gli utenti.

Realtà virtuale e Realtà aumentata

Il metaverso apre alla diffusione di un gran numero di nuovi mondi virtuali. La barriera tra la realtà “reale” e la realtà virtuale diventa sempre più sottile. Il 2022 potrebbe, quindi, finalmente essere l’anno giusto per una netta diffusione delle soluzioni di Realtà Virtuale (VR). Da diversi anni, il mondo tech cerca di convincere, con risultati non sempre positivi, gli utenti ad acquistare visori per la realtà virtuale da utilizzare, ad esempio, per il gaming o per altre applicazioni tecnologiche. Lo sviluppo del metaverso potrebbe garantire una rapida crescita della realtà virtuale nel corso dei prossimi anni.

Accanto alla realtà virtuale c’è la Realtà Aumentata (AR – Augmented Reality) che da anni è già un riferimento del mondo tech. Il successo registrato da giochi come Pokémon Go o da servizi come Snapchat (più in Nord America che in Europa per dir la verità) conferma che la realtà aumentata ha già trovato tante applicazioni di successo. In futuro, grazie a dispositivi sempre più completi, le soluzioni di realtà aumentata potrebbero diventare più rilevanti. Una via di mezzo tra la realtà virtuale e la realtà aumentata è, come lascia intuire il nome, è la realtà mista o Mixed Reality che potrà essere accessibile tramite dispositivi, come i chiacchierati Apple Glass, che proveranno ad offrire esperienze VR e AR.

Blockchain

Un altro termine di tendenza nel mondo tech è blockchain. Senza entrare nei tecnicismi, si tratta di una rete decentralizzata in cui non c’è un’autorità a detenere il potere. La blockchain rappresenta un registro pubblico virtuale dove le risorse possono essere scambiate, tracciate o semplicemente possedute. Le criptovalute, un vero e proprio trend del mondo tecnologico (e finanziario) utilizzano la blockchain per semplificare e tracciare le transazioni.

NFT

Gli NFT, acronimo di “Non Fungible Token“, sono tra i protagonisti dell’attualità del mondo tecnologico ed in questi mesi stanno, piano piano, raggiungendo una vera e propria ribalta mediatica. Si tratta di beni non fungibili e, quindi, non replicabili o sostituibili in quanto caratterizzati da una specifica individualità. A garantire tale individualità è un apposito certificato digitale rilasciato sfruttando la tecnologia blockchain,

Di fatto, quindi, ogni NFT, grazie alla blockchain, è un pezzo unico. Nel corso del 2021, le vendite di beni NFT hanno raggiunto valori inaspettati, facendo registrare un vero e proprio boom. Artisti di vario tipo puntano a rendere unica e vendere la propria arte tramite NFT. Nel prossimo futuro, tale tendenza è destinata ad aumentare. Gli NFT saranno senza dubbio una delle tendenze dei prossimi anni del mondo tecnologico.

Lossless Audio

C’è un’altra tendenza del mondo tech destinata a diventare un riferimento nel prossimo futuro. Si tratta dell’audio lossless, in grado di offrire contenuti sonori di qualità superiore. L’audio lossless trova già applicazione in diversi servizi di streaming musicale che consentono di ascoltare musica con una resa audio migliore grazie all’assenza di una compressione dei file che causa una perdita della qualità.

L’audio lossless è una delle tendenze degli ultimi anni ed è sempre più supportato dai principali protagonisti del settore musicale applicato al mondo tecnologico. Molti servizi di streaming consentono l’accesso a contenuti audio di questo tipo. Nel 2021, inoltre, anche Apple Music ha messo a disposizione dei suoi utenti l’audio lossless seguendo l’esempio di Amazon. Il servizio più utilizzato al mondo, Spotify, non ci è ancora arrivato ma entrerà in gioco molto presto. Molti utenti, probabilmente non sentono il bisogno di questa novità ma questo non fermerà di certo un processo di innovazione oramai già avviato.