Con l’imminente chiusura della finestra invernale di mercato, sta per entrare nel vivo la stagione calcistica dei maggiori campionati di calcio. Se volete provare a cambiare le sorti della vostra squadra, magari con una campagna acquisti faraonica, la soluzione migliore è rivolgersi a giochi come FIFA 22, che permettono di rendere personalizzata e unica l’esperienza di gioco.

Offerta bomba su Amazon per FIFA 22 (versione PC)

Il titolo di punta di EA Sports è protagonista di una imperdibile offerta su Amazon, il più famoso degli store online, dove è possibile acquistare a un prezzo stracciato (scontato del 74% rispetto al prezzo di listino) il codice Origin per il download digitale della versione Windows del gioco.

Trattandosi di un prodotto digitale dovete ricordare che non potrete chiedere il rimborso dopo l’acquisto, ma se conoscete il titolo in questione non dovreste avere particolari dubbi: o si ama o si odia. Il vantaggio di acquistare esclusivamente il codice è che oltre a risparmiare rispetto alla versione tradizionale, non dovrete attendere l’arrivo del corriere con il DVD di installazione.

Non appena avrete completato il pagamento, riceverete nella sezione La mia libreria Giochi il codice da utilizzare su Origin, per scaricare senza ulteriori costi il gioco sul vostro computer. Sono due le versioni che potete acquistare direttamente su Amazon, la Standard e la Ultimate, con una piccola differenza nel prezzo.

Potrebbe interessarti: Guide all’acquisto di un nuovo PC