FIFA 22 sbarca su Amazon con un preordine da leccarsi i baffi

Amazon cavalca l’onda della vittoria dell’Italia a UEFA EURO 2020 e lancia oggi il preordine di FIFA 22: la copia può essere prenotata per tutte le principali piattaforme, ma sono le versioni per PlayStation 4 e Xbox One a destare maggiore attenzione visto il prezzo in offerta.

FIFA 22 in preordine e già in super offerta per PS4 e Xbox One

FIFA 22 uscirà per PlayStation 5, Xbox Series X, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC, con data di lancio fissata all’1 ottobre 2021. Il nuovo titolo targato EA, che anche quest’anno avrà come uomo-copertina la stella del Paris Saint-Germain Kylian Mbappé, è acquistabile in preordine nelle versioni Standard e Standard + 1050 FIFA Points (copia fisica), ma anche Ultimate e Ultimate + 1050 FIFA Points (codice download per PC o Xbox).

Il prezzo delle versioni next gen è ancora alto e fisso sul listino di 79,99 euro (Standard), ma le console di “vecchia” generazione possono contare su un importante sconto che fa scendere la cifra di partenza di 20 euro: FIFA 22 per PlayStation 4 e Xbox One è infatti disponibile in preordine a 49,98 euro, con prezzo minimo garantito (10 euro in più per la versione con i FIFA Points) e spedizione direttamente da Amazon.

La Standard Edition di FIFA 22 include alcuni bonus preordine, tra i quali Mbappé in prestito per 5 partite FUT, un oggetto giocatore squadra della settimana 1, un ambasciatore FUT a scelta in prestito per 3 partite (tra Alaba, Foden o Son) e un talento locale per la modalità carriera. Se siete interessati e volete piazzare il preordine di FIFA 22 potete seguire i link qui sotto:

Potrebbe interessarti: super offerta su Amazon per il bundle Echo Dot e Fire TV Stick 4K