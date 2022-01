Il nuovo GeForce NOW Thursday porta tante novità per gli utenti del servizio di streaming di NVIDIA. Il nuovo aggiornamento del servizio, infatti, introduce nuove opzioni di upscaling per la risoluzione e una serie di personalizzazioni aggiuntive per gli streamer. Da segnalare anche l’arrivo dell’app ufficiale (in versione stabile e non più in beta) di GeForce NOW per i TV LG. A completare la serie di novità di questa settimana c’è il consueto aggiornamento del catalogo di titoli supportati dal servizio di streaming di NVIDIA.

Vediamo tutti i dettagli completi:

GeForce NOW si aggiorna con diverse novità e l’app ufficiale per TV LG

Nella giornata di oggi, NVIDIA ha annunciato il rilascio dell’aggiornamento 2.0.37 per GeForce NOW. Quest’aggiornamento introduce una serie di novità davvero importanti. A disposizione degli utenti, infatti, ci sono 3 nuove opzioni di upscaling per la risoluzione dei giochi. La prima opzione è AI Enchanced che può essere attivata giocando su PC con GPU NVIDIA selezionate (RTX 30 Series, RTX 20 Series, GTX 16 series, GTX 1080 Ti, GTX 1080 e Titan GPU) o con SHIELD TV.

Quest’opzione permette di sfruttare un modello di rete neurale addestrato in grado di offrire un aspetto più naturale ai giochi dopo l’upscale. A disposizione degli utenti ci sono anche le opzioni Standard, che fornisce un upscale con impatto minimo sulle prestazioni, e Enhanced, che migliora la qualità rispetto alla versione Standard. Per quanto riguarda gli streaming, inoltre, viene introdotta la possibilità di regolare alcune impostazioni, per ottimizzare la qualità dello streaming, durante la sessione utilizzando l’overlay GeForce NOW in-game.

NVIDIA sottolinea, inoltre, di aver migliorato l’esperienza di streaming tramite la versione web del servizio grazie a un sistema in grado di impostare la risoluzione ideale per tutti i dispositivi che non sono in grado di decodificare ad alto bitrate. Tra le novità della settimana c’è anche l’arrivo dell’app di GeForce NOW per TV LG. L’applicazione, precedentemente disponibile in versione beta, è ora disponibile per il download tramite LG Content Store per i TV LG della gamma 2021.

5 novità per il catalogo di GeForce NOW

Come ogni giovedì, NVIDIA ha annunciato anche un nuovo aggiornamento per il catalogo di titoli disponibili per GeForce NOW. La lista di questa settimana include cinque titoli davvero molto interessanti da giocare anche in streaming tramite il servizio di NVIDIA. Ecco l’elenco completo: