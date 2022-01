Gli italiani dormono di più, ma fanno anche più esercizio. Questo è quanto emerge dal 2021 User Health Report realizzato da Zepp Health, marchio leader nella produzione di smartwatch a marchio Zepp e Amazfit. Il report evidenzia che gli utenti di tutto il mondo non sono ancora tornati ai regimi di allenamento pre-pandemia. Ma gli italiani sono il popolo più attivo e che dorme meglio.

Dormiamo di più, ma facciamo anche più esercizio

Elaborato grazie ai dati raccolti da oltre 30 milioni di utenti in tutto il mondo registrati dai wearable dell’azienda negli ultimi 12 mesi, il rapporto include informazioni come il numero dei passi, la qualità del sonno, l’IMC (indice di massa corporea), la quantità di esercizio fisico effettuato e il livello di stress. Questi dati poi sono stati confrontati con i risultati di 5 Paesi quali Spagna, Stati Uniti, Italia, Russia e Cina, da cui emergergono così dei trend generali.

Ciò che ne è uscito è che le generazioni più giovani come Millenials e Gen Z sono quelle più dedite all’attività fisica ma, allo stesso tempo, tendono a camminare di meno. Inoltre, rispetto al 2020, le ore di sonno sono diminuite con la maggior parte degli utenti che registra un quantitativo medio inferiore alle 7 ore. Nonostante questo, l’Italia registra dei punteggi di qualità e durata decisamente più alti.

Secondo l’analisi, gli utenti che tendono a dormire dalle 7 alle 8 ore al giorno sono in condizioni di salute migliori, con livelli di stress inferiori e IMC normale. Chi invece si ritrova con un punteggio del sonno basso, causato da livello di stress medi, tende a vedere un aumento della frequenza cardiaca a riposo, che aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Il rapporto sottolinea anche che, gli utenti residenti negli Stati Uniti hanno un alto livello di stress e poco tempo per le attività fisiche, mentre gli utenti italiani ottengono una buona quantità di sonno giornaliero e più tempo da dedicare all’esercizio fisico.

Altro dato correlato alla qualità del sonno riguarda l’SpO2, il livello di saturazione di ossigeno nel sangue. Il rapporto indica che gli utenti con un livello di saturazione normale, tendono a dormire meglio e più a lungo. Per quanto riguarda questo dato, la Russia ha la percentuale più alta di utenti con saturazione di ossigeno nel sangue nello standard, mentre la Spagna è il Paese con la percentuale più bassa.

Per quanto riguarda il numero medio dei passi giornalieri, la Spagna detiene la media più lunga di distanza giornaliera a piedi con ben 4,9 chilometri, mentre gli Stati Uniti si fermano solo a 3,3. Per quanto riguarda l’Italia invece, non sono registrati cambiamenti nonostante i lunghi mesi di lockdown nel 2020. Nel nostro Paese, gli utenti nati dopo il 1970 tendono ad avere una media passi più alta rispetto a quelli nati dopo il 2000 (6816 passi al giorno contro 5602).

Secondo le linee guida dettate dalla WHO (World Health Organization), gli adulti di età compresa tra i 18 e i 64 anni dovrebbero svolgere 150-300 minuti di attività fisica aerobica ad intensità moderata, o 75-150 minuti di attività fisica aerobica ad alta intensità, oppure una combinazione equivalente di entrambi ogni settimana. Secondo il rapporto solo il 17,3% degli italiani fa esercizio più di una volta alla settimana, registrando un leggero aumento rispetto al 2020. Un risultato significativamente più alto rispetto alla Russia, che raggiunge solo l’8,3%, e degli altri Paesi presi in considerazione.

Infine, riguardo l’IMC (indice di massa corporea), la Cina ha la più alta proporzione di utenti all’interno del range standard, seguita a ruota da Italia, Russia e Spagna. Negli USA invece, solo il 33,3% degli utenti americani rientra in un range normale. A livello globale, sono più utenti femminili a rientrare in un range IMC normale, soprattutto per quanto riguarda quelle italiane, le quali registrano il 60,4% di indice di massa corporea, contro il 46,7% degli uomini.

Che ne pensate di questi risultati? Fateci sapere la vostra utilizzando l’apposito box per i commenti.

