La trasparenza nelle proprie offerte è da sempre uno dei cavalli di battaglia di Iliad, che a differenza della concorrenza promette di non nascondere nulla e di mettere nero su bianco tutte le condizioni, per evitare fraintendimenti e sorprese per l’utente. Non fa dunque eccezione la prima offerta dedicata alla connettività su rete fissa, lanciata ieri a un prezzo particolarmente competitivo.

Se i prezzi principali sono sbandierati ai quattro venti, ci sono alcuni dettagli che non vengono ovviamente pubblicizzati ma che sono comunque riportati nella documentazione disponibile sul sito dell’operatore francese. Tutto nella norma dunque, ma per i più distratti è bene riepilogare quali sono i costi a cui è possibile andare incontro dopo l’attivazione dell’offerta.

Servizi esclusi

Se la nuova offerta di rete fissa Iliad incluse numerosi servizi, come la segreteria telefonica, il dettaglio delle chiamate o il blocco dei numeri nascosti, ci sono alcuni servizi che rimangono esclusi e i cui costi sono a carico dell’utente. Se in alcuni casi è chiaro che si debba trattare di servizi a pagamento, alcuni utenti meno smaliziati potrebbero trovarsi spiacevoli sorprese. Risultano a pagamento:

Il trasferimento di chiamata verso numeri nazionali fissi e mobili, come del resto accade per tutti gli altri operatori

il costo dell’invio della fattura cartacea, pari a 1,99 euro (quella digitale è invece gratuita)

la sostituzione di Iliadbox, che ha un costo di 149 euro nel caso in cui non sussistano i presupposti per un intervento gratuito

la sostituzione di Iliad WiFi Extender, al costo di 79 euro, sempre nel caso in cui il guasto o il difetto siano direttamente imputabili all’utente

Per quanto riguarda la sostituzione degli apparati fa fede l’articolo 5 delle “Condizioni di fornitura e utilizzo di apparati per servizi di rete fissa”, che può essere visionato aprendo questo documento.

Costi di recesso

Anche se l’offerta di Iliad è decisamente allettante e sembrano non esserci motivi per volerla disdire, prima di sottoscriverla è giusto conoscere quali sono i costi a cui andare incontro nel caso l’utente decidesse di chiudere il rapporto con la compagnia. Che si tratti di una qualità inferiore alle attese, del passaggio a un altro operatore, o della cessazione della linea, vanno messi in costo alcuni costi.

Per quanto riguarda Iliad e l’offerta in fibra, dovrete pagare 19 euro in caso di disattivazione della linea o di trasferimento ad altro operatore. La brochure dei prezzi è molto chiara su questo punto ma leggendo la sintesi contrattuale notiamo una piccola contraddizione, come si può vedere dall’immagine qui sotto:

Si parla infatti della possibilità che Iliad addebiti il costo, non di un costo certo e dovuto. Lo stesso discorso vale anche per gli altri due costi, sui quali però non ci sono dubbi di sorta. L’utente infatti è tenuto a pagare 149 euro nel caso di mancata restituzione della IliadBox nei tempi previsti, e di 79 euro nel caso della mancata restituzione di Iliad WiFi Extender. Quest’ultimo caso ovviamente si applica esclusivamente se il relativo servizio è stato aggiunto alla propria offerta.

Apparati e servizi accessori

Oltre al canone per la connettività, è possibile aggiungere alcuni servizi o apparati, ma è giusto conoscere anche alcuni costi accessori a cui potreste dover andare incontro. Il noleggio del WiFi Extender, ad esempio, costa 1,99 euro al mese, mentre la protezione con McAfee Multi Access vi costerà 2,99 euro al mese.

Iliad offre anche alcuni servizi che vanno richiesti al tecnico OpenFiber, la compagnia che si occupa dell’installazione, e che andranno poi pagati in fattura. Potete chiedere il ribaltamento delle prese telefoniche al costo di 39 euro, mentre il prolungamento della fibra ottica vi costerà 69 euro.

Se dovete subentrare a un abbonamento già esistente, opzione possibile in caso di trasferimento in un nuovo domicilio, pagherete 19 euro, mentre il trasloco della vostra linea presso una nuova abitazione costa 49 euro.

Come dicevamo in apertura non si tratta di costi nascosti, visto che sono chiaramente indicati nei documenti forniti da Iliad, ma è giusto esserne a conoscenza visto che non tutti gli utenti si prendono la briga di leggere in maniera approfondita la documentazione contrattuale.

