Giornata scoppiettante oggi per il settore delle offerte fibra, che ha visto un nuovo ingresso trionfale fra le sue fila: Iliad Italia. L’offerta in questione si chiama IliadBox e, già di per sé è decisamente conveniente rispetto a quanto osservato finora sul mercato dalla concorrenza (qui le migliori offerte fibra). Lo è ancor di più per chi è già cliente Iliad ma non soltanto, perché dando un’occhiata al contratto relativo o alla pagina relativa sul sito web Iliad (link in fondo), si possono notare degli sconti ulteriori per gli utenti con disabilità. Scopriamone i dettagli.

Gli sconti dell’offerta fibra IliadBox per utenti con disabilità

Per chi non lo sapesse, l’offerta fibra IliadBox costa di base 23,99 euro al mese, mensilità che viene scontata a 15,99 euro per i già clienti Iliad mobile. I prezzi, come da politica dell’operatore telefonico, sono da intendersi per sempre ma, a questi c’è da aggiungere anche il contributo d’attivazione, pari a 39,99 euro.

Come anticipato, Iliad riserva tuttavia uno sconto del 50% sull’offerta IliadBox agli utenti con disabilità:

non vedenti appartenenti alle categorie individuate dalla legge n. 138/2001 s.m.i;

non udenti ai sensi della legge n. 138 del 2001;

nel cui nucleo familiare risiede un soggetto non vedente o non udente appartenente alle categorie di cui sopra.

Questo vuol dire che nei casi suddetti gli utenti pagano l’offerta fibra IliadBox 11,995 euro al mese invece di 23,99 euro.

Come si attiva l’offerta fibra IliadBox

Per attivare l’offerta fibra IliadBox usufruendo delle agevolazioni per gli utenti con disabilità è necessario seguire un determinato iter. È possibile farlo sia online che tramite le Simbox presenti negli Iliad Store e negli Iliad Corner.

Una volta sottoscritta l’offerta, è possibile in un secondo momento richiedere l’attivazione agevolata compilando il modulo dedicato, da inviare via email all’indirizzo PEC offertaagevolata.iliad@legalmail.it con in allegato quanto segue:

documento di identità (patente, carta di identità o passaporto);

certificazione medica rilasciata dall’autorità competente del servizio sanitario pubblico che comprovi la condizione di disabilità;

certificazione anagrafica relativa alla composizione del nucleo familiare (nel caso in cui la richiesta venga effettuata da un componente del nucleo familiare del soggetto non vedente o non udente).

Per maggiori informazioni sull’attivazione dell’offerta fibra IliadBox con le agevolazioni suddette vi invitiamo a visitare la pagina web dedicata del sito web Iliad.

