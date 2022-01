La piattaforma di streaming di eventi sportivi DAZN ha annunciato che a giorni aumenterà, e non di poco, i prezzi del servizio in Germania. Non si esclude che i rincari che verranno applicati ai nuovi clienti tedeschi possano essere dei segnali premonitori di possibili novità anche per l’Italia.

DAZN ha annunciato che dal 1° Febbraio 2022 i nuovi clienti in Germania pagheranno 29,99 euro al mese e non più 14,99 euro al mese. Il nuovo prezzo si allinea dunque con quello applicato nel Bel Paese, tuttavia in Germania DAZN trasmette anche quasi tutti i match di Champions League, oltre a 106 partite del campionato di Bundesliga.

Gli utenti tedeschi possono anche sottoscrivere un abbonamento annuale da 279,99 euro, anziché 299,88 euro, che comunque è quasi pari al doppio dei 149,99 euro precedentemente richiesti.

DAZN risponde alle polemiche sul rincaro prezzi in Germania

In risposta alle polemiche degli utenti, DAZN ha spiegato che la società aveva in mente di iniziare la stagione con un prezzo particolarmente basso per dare ai fan la possibilità di conoscere la piattaforma e che questo adeguamento del prezzo consente a DAZN di far fronte all’aumento dei costi per diritti e contenuti e quindi al valore effettivo della sua offerta.

La notizia dell’aumento dei prezzi di DAZN in Germania mette la pulce all’orecchio degli italiani, già turbati dall’annuncio che la piattaforma intende abolire la condivisione dell’account a partire dalla prossima stagione.

