La maggior parte di voi ricorderà sicuramente le vicende intorno alla condivisione dell’account DAZN, con quest’ultima che aveva deciso inizialmente di limitare l’uso ad un solo dispositivo, per poi tornare sui suoi passi. Ora però è arrivata l’ufficialità dello stop alla condivisione, a partire dalla prossima stagione.

Stop alla condivisione degli account dal 2022

Dopo aver incontrato il Ministro dello Svilupo Economico Giorgetti, DAZN aveva deciso che non sarebbe cambiato nulla nel corso di questa stagione e che, eventuali modifiche, sarebbero state comunicate per tempo. Oggi infatti arriva la conferma che la decisione, un tempo presa e poi congelata: sarà ufficiale a partire dalla prossima stagione. Questo impedirà l’utilizzo dello stesso account su due dispositivi contemporaneamente, a meno che i due devices non siano collegati allo stesso IP (ovvero nella stessa abitazione).

A comunicarlo è stata Veronica Di Quattro, Chief Revenue Officer Europe di DAZN, che ha dichiarato a Milano Finanza «Le nostre condizioni di servizio stabiliscono chiaramente che l’abbonamento è personale e non cedibile. La concurrency consente di vedere contenuti in contemporanea su più dispositivi. Dal nostro monitoraggio abbiamo invece riscontrato che la funzionalità è sfruttata in modo scorretto da utenti che mettono in vendita una delle due utenze. Un cambiamento sarà quindi possibile ma in futuro, probabilmente dalla prossima stagione. Il nostro obiettivo resta sempre quello di fornire un’esperienza flessibile all’utente e quindi introdurremo abbonamenti modulabili in base alle diverse esigenze, per esempio con forme di sottoscrizione familiare».

Per utilizzare l’abbonamento su più dispositivi sarà introdotto un nuovo pacchetto di cui non si hanno ancora i dettagli. E voi che ne pensate di questa decisione di DAZN? Il box dei commenti è a vostra disposizione.

Nell’eventualità che ciò succedesse e non sareste d’accordo, ovviamente resta la facoltà di recesso da DAZN.

Potrebbe interessarti: DAZN vuole rendere il calcio più social e interattivo con DAZN X