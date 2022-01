Dopo aver reso forte il proprio brand nel settore degli smartphone Android di fascia alta, RedMagic ha in progetto di espandersi al di fuori del mondo della telefonia e provare a imporsi anche nel mercato del gaming e il 2022 pare sia l’anno in cui ambisce a centrare tale obiettivo.

Ricordiamo che RedMagic è il brand di Nubia dedicato all’aspetto gaming, capace negli ultimi anni di conquistare sempre più utenti Android con i suoi smartphone dotati di schede tecniche da urlo (l’ultimo della serie è stato RedMagic 6s, lanciato alla fine dell’estate).

I progetti gaming di Nubia e RedMagic per il 2022

Anche quest’anno il produttore continuerà a puntare sugli smartphone Android (tra i vari device che programma di lanciare vi sono anche quelli della serie RedMagic 7, attesa per febbraio con a bordo il processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1) ma pare abbia deciso di uscire dalla propria “comfort zone” per dedicarsi anche ad altri settori del gaming.

E così nel corso del 2022 dovrebbe arrivare il primo monitor di questo brand, che potrebbe caratterizzarsi per un design senza bordi su 3 lati e con i classici tratti distintivi di RedMagic (resta da capire se sarà in grado di garantire agli utenti anche un refresh rate di 165 Hz, ossia la frequenza di aggiornamento più elevata attualmente raggiunta dall’azienda).

Ma nel corso di quest’anno da RedMagic dovrebbero arrivare anche un router e la sua prima generazione di visore per la Realtà Virtuale, dispositivo che dovrebbe caratterizzarsi per un design snello e che, pertanto, dovrebbe essere in grado di offrire un’esperienza di utilizzo piacevole.

A questo punto il prossimo evento di lancio del produttore asiatico potrebbe rivelarsi molto interessante non soltanto per gli utenti Android ma più in generale per gli appassionati del settore gaming.

Sarà interessante scoprire se l’azienda per i suoi nuovi prodotti deciderà di puntare su una politica di prezzi aggressiva.

Potrebbe interessarti anche: i migliori monitor del mese