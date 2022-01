OPPO, oltre agli smartphone, produce cuffie di vario tipo e fascia di prezzo. Nel settore delle true wireless, ad esempio, gode di buona fama soprattutto per rapporto qualità-prezzo, ragion per cui vale la pena spendere qualche parola su un modello di fascia elevata che pare in dirittura d’arrivo: le OPPO Enco X2. Ecco qualche dettaglio che ne anticipa il lancio.

Primi dettagli e immagini delle cuffie OPPO Enco X2

L’occasione per parlare di queste nuove cuffie true wireless ce la passa IceUniverse che giusto qualche ora fa ne ha condiviso un’immagine render con al seguito qualche dettaglio. Le OPPO Enco X2 sarebbero il modello di fascia elevata del colosso cinese e, almeno esteticamente, non dovrebbero riservare particolari novità.

Come visibile, si tratta di cuffie in-ear dalle dimensioni decisamente contenute con un gambo che svela una superficie tattile piuttosto generosa. Non manca come al solito la custodia di ricarica in cui riporle. L’informatore citato, parla anche di una cooperazione con Dynaudio, produttore danese del settore audio, che ne potrebbe aver curato le cifre sonore.

Non emergono ulteriori informazioni al momento sulle cuffie OPPO Enco X2, ragion per cui non ci resta che darvi appuntamento al prossimo leak.

Leggi anche: le migliori cuffie true wireless, ecco i nostri consigli