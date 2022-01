Nemmeno il tempo di concludere con le ultime offerte eBay degli Imperdibili, che l’e-commerce rilancia con un nuovo coupon disponibile su tanti prodotti tech e non solo. Lo sconto è del 10%, il codice del buono da inserire il seguente: PITGEN22. Ma per tutti i dettagli, le limitazioni e le informazioni, ecco tutto.

Come approfittare del nuovo coupon di eBay

Da sapere c’è che il nuovo coupon di eBay per acquistare tanti prodotti tech in offerta come accessori d’informatica, cuffie, smartwatch, smartphone, console, videogiochi ed elettrodomestici è fruibile a partire da oggi, 20 gennaio 2022, e vale fino al prossimo 2 febbraio.

Come anticipato lo sconto è del 10% (fino a un massimo di 50 euro), vale per le spese minime di 10 euro e per un massimo di 2 utilizzi per utente. Ciò detto non resta che cercare quello che vi serve nella pagina dedicata e applicare il codice coupon di eBay che segue: PITGEN22.

Tutti i prodotti eBay per cui è valido il coupon

