A partire da domani, 20 gennaio, e fino al successivo 9 febbraio sarà disponibile il nuovo volantino di Euronics, denominato “Il Festival della tecnologia”. Si tratta di una nuova iniziativa con tantissime offerte dedicate al mondo tech che saranno valide nei punti vendita della catena di elettronica che aderiranno all’iniziativa. Il nuovo volantino è un chiaro richiamo al sempre più vicino Festival di Sanremo. Le offerte in arrivo riguarderanno a 360° il settore tech con tanti prodotti da acquistare a prezzo ridotto. Ecco tutti i dettagli:

Da Euronics parte Il Festival della tecnologia: le migliori offerte disponibili

Tra le principali offerte del nuovo volantino Euronics troviamo una serie di promozioni dedicate al mondo dei notebook. In particolare, già in prima pagina, c’è spazio per un laptop HP con display da 15.6 pollici e risoluzione Full HD, Ryzen 5500u, 8 GB di RAM e 512 GB di SSD che viene proposto al prezzo scontato di 549 euro invece di 799 euro.

Sempre restando in casa HP, segnaliamo un notebook con display da 15.6 pollici e risoluzione Full HD, Intel Core i7-1165G7, 8 GB di RAM e 256 GB di SSD disponibile a 799 euro invece di 999 euro. Da segnalare anche uno sconto di ben 300 euro per il Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL con Core i5-1137g7, 8 GB di RAM e 256 GB di storage che viene proposto ad un prezzo di 699 euro.

Il nuovo volantino Euronics ci offre sconti significativi anche sui TV con la possibilità di sfruttare il Bonus TV Rottamazione per ottenere uno sconto di 100 euro aggiuntivo. Tra le offerte da segnalare troviamo il TV Sony 48A9 con pannello OLED da 48 pollici e Android TV che viene proposto a 1299 euro che diventano 1199 euro (con un risparmio di 500 euro sul listino) grazie al Bonus TV Rottamazione.

In tema di TV OLED c’è anche l’offerta dedicata all’LG OLED5B16 con pannello da 55 pollici. Il TV viene proposto a 1199 euro con uno sconto di 500 euro e con la possibilità di ottenere uno sconto extra di 100 euro grazie al bonus. Per chi è in cerca di un TV più economico troviamo un 55 pollici Sony a 759 euro ed un 43 pollici LG in sconto a 449 euro (per entrambi c’è da considerare il Bonus TV Rottamazione). Da non perdere anche il 55 pollici LG disponibile a 499 euro con la possibilità di ottenere un ulteriore sconto di 100 euro grazie al bonus.

Tra gli smartwatch in offerta, inoltre, lo sconto più rilevante arriva per il Huawei Watch GT2 46 mm proposto in sconto a 119,90 euro con un risparmio di 110 euro rispetto al listino. Da notare che c’è anche il Fitbit Sense in sconto a 259,90 euro con un risparmio di 70 euro. Il volantino di Euronics, come da tradizione, propone sconti di vario tipo anche su elettrodomestici per la casa, da lavatrici ad asciugatrici passando per frigoriferi. Trovare una buona occasione in questo caso non sarà difficile.

Il nuovo volantino Il Festival della tecnologia sarà proposto da vari negozi della catena sparsi in diverse regioni italiane. Da notare che è possibile sfogliare il volantino Euronics completo a questo link. Le offerte termineranno il prossimo 9 febbraio. Sugli acquisti effettuati in negozio, a partire da 320 euro, è possibile sfruttare un finanziamento che permette di iniziare a pagare a partire da aprile 2022.

Tutte le offerte online di Euronics

