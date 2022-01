Non c’è tregua per le offerte di Amazon sugli iPhone, che dopo le promozioni di cui vi abbiamo parlato ieri, sono interessati anche oggi da deprezzamenti niente male. Il modello coinvolto è stavolta Apple iPhone 12 Mini in configurazione da 64 GB di memoria interna, e in due colorazioni. Ma bando alle ciance, ecco tutte le informazioni al riguardo, prima che le scorte esauriscano.

iPhone 12 Mini torna in offerta su Amazon

E così anche oggi chi sta valutando l’acquisto di un nuovo iPhone ha a portata di click una bella offerta a cui è difficile resistere. Pure stavolta chi le bandisce è nientepopodimeno che Amazon, dove iPhone 12 Mini in versione da 64 GB è scontato del 17%, uno sconto niente male considerando la media delle promozioni sui prodotti di casa Cupertino.

Come anticipato, le colorazioni disponibili in offerta su Amazon sono due: la nera e l’azzurra. Il prezzo? si passa dai 719 euro originari ad appena 599 euro:

