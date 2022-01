Logitech Pen è una stylus USI che l’azienda commercializza per il settore educational ed è caratterizzata dal supporto per 4096 livelli di pressione. Al momento la penna stylus attiva non ha piani per la distribuzione nei negozi di elettronica o online per ordini singoli, in quanto si tratta di un prodotto pensato per essere acquistato in grandi quantità direttamente dal produttore.

Logitech Pen, la nuova stylus per il settore scolastico

Da un paio d’anni Google sta spingendo i produttori di hardware OEM ad implementare il supporto all’Universal Stylus Initiative (USI), uno standard che permette di utilizzare stylus in modo facile e pratico. Dotata di una batteria interna ricaricabile tramite ingresso USB Type-C posto nella parte alta, Logitech Pen funziona con un gran numero di Chromebook presenti sul mercato grazie alla certificazione Works With Chromebook, tra cui:

Acer Chromebook Spin 13 (CP713-1WN);

Acer Chromebook Spin 314 (CP314-1HN);

Acer Chromebook Spin 511 (R753TM/R753TNM);

Acer Chromebook Spin 512 (R853TA), Acer Chromebook spin 512 (R853TNA);

Acer Chromebook Spin 513 (CP513-1H、CP513-1HL、R841T、R841LT);

Acer Chromebook Spin 514 (CP514-2H CP514-1H、CP514-1HH、CP514-2H、CP514-1W、CP514-1W);

Acer Chromebook Spin 713 (CP713-2W、CP713-3W);

Acer Chromebook Tab 10;

ASUS Chromebook C424;

ASUS Chromebook Detachable CM3;

ASUS Chromebook Detachable CZ1;

ASUS Chromebook Flip C213;

ASUS Chromebook Flip C214 (EDU), ASUS Chromebook Flip C234 ;

ASUS Chromebook Flip C436FA;

ASUS Chromebook Flip CM3;

ASUS Chromebook Flip CR1100FKA;

ASUS Chromebook Flip CX3;

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5400);

ASUS Chromebook Flip CX5 (CX5500);

Dell Chromebook 11 2-in-1 (5190);

Dell Chromebook 3110 2in1;

Dell Inspiron Chromebook 14 2-in-1 (7486);

Dell Latitude 7410 Chromebook Enterprise;

Google Pixel Slate;

Google Pixelbook;

HP Chromebook x2;

HP Chromebook x2 11c;

HP Chromebook x360 11 G4 EE;

HP Chromebook x360 12b;

HP Elite c1030 Chromebook, HP Chromebook x360 13c;

IdeaPad Flex 5i Chromebook ;

IdeaPad Flex 5i Chromebook ;

Lenovo 300e Chromebook Gen 3;

Lenovo 300e/500e Chromebook 2nd Gen;

Lenovo 500e Chromebook;

Lenovo 500e Chromebook Gen 3;

Lenovo Chromebook Duet 5 / IdeaPad Duet 5 Chromebook;

Samsung Chromebook Plus;

Samsung Chromebook Plus (V2);

Samsung Chromebook Pro;

Samsung Galaxy Chromebook;

Samsung Galaxy Chromebook Go 360.

Nel progetto Chromium, la base open-source su cui viene sviluppato Chrome OS, il sistema operativo alla base dei prodotti Chromebook, vi è una pagina da tenere d’occhio con tutti i dispositivi compatibili con lo standard USI. Sul mercato sono già disponibili varie stylus USI prodotte da Lenovo e HP, oltre a brand di terze parti come Andana: sono tutte delle stylus attive ma l’esperienza d’uso è leggermente differente da quella offerta da prodotti al top come l’Apple Pencil di seconda generazione.

Studenti e insegnanti utilizzano sempre più spesso Chromebook come strumento didattico

quotidiano. È a partire da questo importante dato che abbiamo deciso di sviluppare Logitech Pen,

per esprimere il massimo potenziale dei dispostivi tecnologici in classe – Michele Hermann, VP Logitech

Nonostante la predisposizione per pulsanti, al momento non ci sono prodotti che offrono il supporto a una cancellazione rapida di ciò che si scrive o si disegna, il che ne rende l’utilizzo leggermente macchinoso, considerando anche la diffusione dei device Chromebook nel settore educational.

La stylus di Logitech, simile per forma e dimensione al Crayon tanto amato da chi cerca un’alternativa economica ai prodotti Apple, ha un’autonomia fino a 15 giorni con un utilizzo medio di 2,5 ore al giorno. Ricaricandola per 30 secondi si otterranno fino a 30 minuti di uso, utile quando si ha bisogno di finire velocemente un disegno o di prendere appunti.

Il vivace colore giallo e le finiture argento lo rendono un prodotto pensato per l’utilizzo in classe: chi predilige il design dovrà guardare altrove. La resistenza della stylus è garantita dallo standard MIL-STD-810G, una scelta intelligente se si pensa che i Chromebook vengono spesso utilizzati da studenti giovanissimi: la stylus resiste a adute da altezze estreme fino a quattro metri e offre una protezione contro i liquidi.

Logitech Pen sarà commercializzata ad aprile sul sito ufficiale Lenovo, ma non è chiaro al momento se sarà possibile acquistarla al di fuori del circuito educational. Il prezzo al pubblico è di 74,99 euro, in linea con quello della concorrenza ma con una marcia in più per gli studenti: una stylus pen attiva con supporto USI che ben si adatta ad essere un gadget da usare – e maltrattare – in classe.

