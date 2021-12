Il team di WhatsApp sta lanciando un nuovo aggiornamento per il client desktop attraverso il canale beta ufficiale. Vediamo cosa bolle in pentola con la nuova versione 2.2149.1 del popolare servizio di messaggistica.

Ecco le novità per WhatsApp Desktop beta 2.2149.1

Dopo aver introdotto alcune nuove misure per proteggere la privacy degli utenti, il team di WhatsApp sta ora sviluppando la possibilità di impostare le opzioni sulla privacy direttamente all’interno di WhatsApp Web/Desktop attraverso la funzionalità “I miei contatti eccetto…”.

Come si può capire dalla schermata qui sopra, l’opzione “I miei contatti eccetto…” sarà disponibile per l’ultimo accesso, le informazioni e la foto del profilo e permetterà di decidere chi non potrà vedere queste informazioni personali su WhatsApp.

Questa funzionalità verrà probabilmente rilasciata su WhatsApp Web/Desktop dopo che sarà stata completata per le versioni beta su Android e iOS.

Al momento i beta tester non possono ancora accedere alla funzionalità su WhatsApp Web/Desktop, anche se è già abilitata per il loro account WhatsApp.

Per ora non esiste nemmeno una data di rilascio per una distribuzione più ampia della funzionalità per gli utenti iOS e Android.

Un paio di settimane fa il team di WhatsApp ha rilasciato anche una nuova beta UWP su Windows, qui le novità.

