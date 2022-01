Le cuffie HP COMFORT di Meliconi sono tra le soluzioni più interessanti per chi è in cerca di cuffie wireless in grado di garantire un’esperienza sonora ottimale e un isolamento completo dai rumori esterni senza dover fare i conti con l’ingombro dei cavi. Disponibili sul mercato italiano ad un prezzo di listino di 83,99 euro, le cuffie HP COMFORT di Meliconi sono oggi disponibili in offerta su Amazon ad un prezzaccio che le rende imperdibili. Vediamo tutti i dettagli di queste ottime cuffie wireless.

HP COMFORT di Meliconi: ottime cuffie wireless in offerta su Amazon

Per chi è in cerca di nuove cuffie wireless dall’ottimo rapporto qualità/prezzo c’è la possibilità di puntare sulle cuffie HP COMFORT di Meliconi. Si tratta di cuffie wireless che abbinano un eccellente comparto audio con un buon isolamento dai rumori esterni, caratterizzandosi come la soluzione giusta per poter guardare serie TV e film senza alcun disturbo e per poter accedere, in qualsiasi condizione, ad un’esperienza d’ascolto soddisfacente.

Dotate di una comoda base di ricarica, le HP COMFORT garantiscono anche un’ottima autonomia: fino ad 8 ore di utilizzo continuato. Da notare la presenza di un archetto regolabile e di padiglioni realizzati con effetto simil-pelle per massimizzare la comodità. Sui padiglioni, inoltre, sono presenti i controlli per regolare il volume. Le cuffie supportano tre canali di trasmissione, in modo da evitare interferenze e garantire un’esperienza di ascolto sempre di ottimo livello.

Le HP COMFORT di Meliconi sono disponibili sul mercato italiano al prezzo di listino di 83,99 euro, ma sfruttando l’offerta Amazon disponibile oggi è, però possibile ottenere uno sconto davvero significativo. Attualmente, infatti, alle cuffie viene applicato uno sconto complessivo di 26 euro (23 euro più 3 euro di sconto extra al check out). Grazie alla promozione in questione, quindi, sarà possibile acquistare le HP COMFORT ad un prezzo di circa 58 euro, con un risparmio di oltre il 30% sul prezzo di listino.

Da notare che le cuffie wireless in offerta sono vendute e spedite da Amazon con consegna in un giorno senza costi aggiuntivi per i clienti Amazon Prime. La promozione del giorno è, quindi, l’occasione giusta per portarsele a casa un prezzo decisamente conveniente. Per sfruttare l’offerta è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Acquista le HP COMFORT di Meliconi su Amazon

Leggi anche: Migliori cuffie bluetooth