Dopo un CES 2022 ricco di novità da parte di NVIDIA, a qualche giorno dalla chiusura l’azienda statunitense lancia in sordina sul mercato italiano la nuova scheda grafica GeForce RTX 3080 da 12 GB.

Le specifiche e le differenze della GeForce RTX 3080 da 12 GB rispetto al modello precedente

La prima cosa che si nota è il passaggio dai 10 agli attuali 12 GB di memoria video per questa nuova scheda grafica di NVIDIA che, stranamente, viene annunciata a poche ore dalla fine del CES 2022, palcoscenico di diversi altri prodotti del produttore di Santa Clara, schede video comprese.

Dunque, oltre ai 12 GB di memoria GDDR6X VRAM, questa GPU arriva con il supporto dei driver tramite GeForce Experience, oltre che tramite la pagina di download di NVIDIA. La nuova variante di GeForce RTX 3080, rispetto alla variante base, si differenzia per ampiezza dell’interfaccia di memoria di 384 bit, per un clock di base inferiore (1.26 GHz), per il TDP, in questo caso pari a 350 W e per i CUDA Core, pari a 8960 invece di 8704 (circa il 3% in più).

Queste le differenze col modello precedente da 10 GB, rilasciato nel 2020. Restano perciò invariate le frequenze base e di boost, rispettivamente 1.440 MHz e 1.710 MHz, e tutto il resto.

Discorso prezzi NVIDIA non ha ancora rilasciato informazioni a tal riguardo, seppur GeForce RTX 3080 da 12 GB risulti disponibile in Italia già oggi. Comunque, per ulteriori informazioni, o per conoscere i prezzi (non appena verranno pubblicati), suggeriamo di consultare la pagina dedicata sul sito web di NVIDIA.

