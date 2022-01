Durante il CES 2022 di Las Vegas NVIDIA ha fornito aggiornamenti sul futuro delle proprie piattaforme per gamer e creator, svelando più di 160 laptop Studio GeForce, nuove entusiasmanti tecnologie e GPU GeForce RTX per desktop e notebook. L’azienda ha anche annunciato nuovi contenuti RTX e l’espansione sia del cloud gaming GeForce NOW che dell’ecosistema NVIDIA Studio, incluso il lancio di NVIDIA Omniverse per i creator.

GeForce RTX all’interno di oltre 160 nuovi laptop

I principali produttori mondiali stanno portando sul mercato più di 160 laptop gaming e Studio basati sulla rivoluzionaria architettura NVIDIA Ampere, con RT Core di seconda generazione per supportare il ray tracing e Tensor Core di terza generazione per DLSS e AI, creando i più sottili, leggeri e potenti notebook di sempre. Basati sull’ultima generazione di CPU, questi laptop offrono un’ampia gamma di design, come doppi schermi, convertibili e schermi da 14 pollici, molti display G-SYNC ed eSports 1440p.

RTX 3080 Ti e RTX 3070 Ti offrono prestazioni di altissimo livello

Dotata di una memoria GDDR6 da 16 GB, la più veloce mai fornita in un laptop, RTX 3080 Ti offre prestazioni più elevate rispetto a quella desktop NVIDIA TITAN RTX. I laptop RTX 3080 Ti partiranno da un prezzo di 2.499 dollari.

La nuova GeForce RTX 3070 Ti è fino al 70% più veloce dei notebook RTX 2070 SUPER e può offrire fino a 100 FPS a risoluzione 1440p. I laptop RTX 3070 Ti partono da un prezzo di 1.499 dollari. I laptop alimentati da entrambe queste nuove GPU saranno disponibili a partire dal 1° febbraio.

NVIDIA ha anche introdotto la quarta generazione di tecnologie Max-Q che hanno rivoluzionato le prestazioni dei notebook dalla loro introduzione quattro anni fa. Queste funzionalità includono CPU Optimizer, Rapid Core Scaling e Battery Boost 2.0 che migliorano ulteriormente l’efficienza, le prestazioni e la durata della batteria.

Nuovi laptop e app NVIDIA Studio

NVIDIA sta espandendo ulteriormente la sua piattaforma Studio di hardware con un importante aggiornamento a NVIDIA Canvas, un’applicazione di pittura digitale che utilizza l’intelligenza artificiale per generare immagini di paesaggi da semplici pennellate. Costruita da GauGAN2 research di NVIDIA, l’app produce immagini con una risoluzione 4 volte superiore rispetto alle versioni passate, con cinque elementi aggiuntivi come fiori e cespugli.

La piattaforma Studio include anche un’ampia gamma di laptop NVIDIA Studio, con design di ASUS, MSI e Razer alimentati dalle nuove GPU per laptop GeForce RTX 3080 Ti e 3070 Ti. Con le ultime GPU RTX, questi laptop sono in media 7 volte più veloci per il rendering 3D rispetto all’ultimo MacBook Pro 16 e supportano più di 200 applicazioni creative, oltre a ray tracing con accelerazione RTX, AI e processore video ad alte prestazioni di NVIDIA, rendendoli lo strumento perfetto per qualsiasi flusso di lavoro.

NVIDIA Omniverse per i creators

NVIDIA Omniverse è ora disponibile gratuitamente per milioni di creators che lavorano con le GPU GeForce RTX e NVIDIA RTX. La piattaforma di real-time 3D design collaborativo e di world simulation di NVIDIA consente ad artisti, designer e creators di connettersi e collaborare nelle principali applicazioni di progettazione dal proprio laptop o workstation con tecnologia RTX.

Una nuova funzionalità della piattaforma sarà Omniverse Nucleus Cloud, che consentirà la condivisione tramite un semplice clic di grandi progetti su Omniverse 3D. NVIDIA ha anche introdotto ulteriori personaggi, oggetti e ambienti di gioco gratuiti per l’app Omniverse Machinima che consente la collaborazione in tempo reale per animare e manipolare i personaggi nei mondi virtuali. Aggiornato anche Omniverse Audio2Face che ora supporta blendshape e l’esportazione diretta su MetaHuman di Epic.

Presentazione della nuova GeForce RTX 3050

NVIDIA ha ulteriormente ampliato la sua famiglia di GPU basate sull’architettura NVIDIA Ampere con GeForce RTX 3050, la prima GPU desktop della famiglia xx50 ad alimentare gli ultimi giochi ray-tracing a oltre 60 FPS. RTX 3050 rende il ray tracing più accessibile che mai e include anche RT core di seconda generazione e Tensor core di terza generazione per DLSS e AI, rappresentando un’interessante opportunità di aggiornamento per passare a RTX.

RTX 3050 viene fornito con 8 GB di RAM GDDR6 e parte da soli 249 dollari e sarà disponibile dal 27 gennaio presso i partner mondiali di NVIDIA.

Nuovi titoli NVIDIA RTX, con Ray Tracing, DLSS e Reflex

NVIDIA ha annunciato 10 nuovi giochi RTX che utilizzano il ray tracing, le tecnologie di gioco NVIDIA DLSS e NVIDIA Reflex per fornire nuovi livelli di realismo. Tra i nuovi titoli ci sono The Day Before, Escape from Tarkov e l’attesissimo titolo Ubisoft Rainbow Six Extraction.

NVIDIA ha anche annunciato sette nuove integrazioni di NVIDIA Reflex, la sua piattaforma di gioco a bassa latenza, per un esperienza di gioco migliore. I nuovi giochi Reflex includono iRacing, il miglior simulatore di corse online al mondo, Rainbow Six Extraction di Ubisoft e il pluripremiato gioco di azione e avventura di Sony God of War.

Una nuova categoria di monitor – 1440p ESports

NVIDIA ha annunciato quattro nuovi monitor nella categoria degli eSport 1440p. ASUS ROG Swift 360Hz PG27AQN dispone di una frequenza di aggiornamento di 360 Hz. AOC AG274QGM – AGON PRO Mini LED, MSI MEG 271Q Mini LED e ViewSonic XG272G-2K Mini LED possiedono tutti mini-LED con un refresh rate a 300Hz. Tutti sono dotati di funzionalità NVIDIA ESports Vibrance, Dual-Format e Reflex Analyzer.

L’ecosistema NVIDIA Reflex si espande

NVIDIA ha annunciato sei nuovi monitor Reflex e sei nuovi mouse Reflex. Ora sono oltre 50 i mouse e i monitor Reflex disponibili presso 16 partner e tutti con Reflex Latency Analyzer che consente ai giocatori di misurare facilmente la latenza del sistema con un solo click del mouse.

GeForce NOW: la piattaforma di gioco cloud definitiva per i giocatori su PC

NVIDIA introduce l’arrivo di ulteriori giochi e dispositivi all’ecosistema GeForce NOW e annuncia l’estensione della sua partnership con Electronic Arts, portando Battlefield 4 e Battlefield V in streaming su GeForce NOW da oggi.

NVIDIA ha anche annunciato una partnership con Samsung per integrare GeForce NOW nelle sue Smart TV a partire dal secondo trimestre di quest’anno.

