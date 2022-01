A distanza di qualche settimana dalla presentazione, Microsoft lancia oggi in Italia Surface Pro 8, il 2-in-1 più potente dell’omonima serie. E se ciò non bastasse, la giornata si colora di nuove varianti anche per Surface Go 3, disponibile ora in altre configurazioni, che arriva assieme alla versione Wi-Fi di Surface Pro X e a un bel gruzzolo di accessori di cui vi parliamo nei paragrafi a seguire.

Microsoft Surface Pro 8 è disponibile in Italia

Giornata ricca di novità per gli appassionati della famiglia, dunque, di cui la più importante è senza dubbio la disponibilità di Microsoft Surface Pro 8. Atteso da tempo, il 2-in-1 con schermo touchscreen da 13 pollici a 120 Hz è uno dei prodotti più interessanti della categoria cui appartiene (qui per tutti i dettagli).

I prezzi partono da 1.199 euro per la configurazione di base con Intel Core i5, 8 GB di RAM, SSD da 128 GB fino ad arrivare alla versione più ricca che costa 2.739 euro con Intel Evo Core i7, 32 GB di RAM e SSD da 1 TB.

Si può acquistare sullo store di Microsoft già da ora, sia in versione platino che grafite sullo o su Amazon seguendo il link qui sotto.

Le nuove versioni di Microsoft Surface Go 3 e Surface Pro X

Surface Pro 8 a parte, come anticipato, Microsoft ha annunciato oggi anche dell’altro. In primis le nuove configurazioni di Surface Go 3, ora disponibile anche nella variante nera, o in versione LTE nelle colorazioni platino e nero con prezzi a partire da 449 euro.

Via libera sul mercato italiano anche per la nuova versione solo Wi-Fi di Surface Pro X, l’ultraleggero 2-in-1 pensato per la mobilità, disponibile sul Microsoft store, come i suddetti, a 969 euro nella configurazione base con Microsoft SQ1, 8 GB di RAM e 128 GB di SSD.

E per finire, gli accessori Microsoft

A margine delle nuove versioni suddette e di Surface Pro 8, Microsoft lancia oggi sul mercato italiano anche alcuni accessori. la tastiera Signature per Surface Pro con a corredo la Slim Pen 2, ad esempio, acquistabile a 299 euro in quattro colorazioni (rosso papavero, blu ghiaccio, platino e nero) direttamente sul Microsoft Store.

Come sono disponibili nella medesima sede anche la tastiera Signature Pro con lettore di impronte digitali, che costa 209 euro, o la versione standard a 189, tutte quante pronte per essere associate con Surface Pro 8 e Surface Pro X.