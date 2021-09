Le altre novità di Microsoft: dal nuovo Surface Go 3 all’Adaptive Kit

In occasione dell’evento di Microsoft di iersera, l’azienda statunitense ha presentato dell’altro oltre al Surface Laptop Studio, al Surface Pro 8 e al Surface Duo 2. C’è ad esempio il nuovo tablet/laptop economico Microsoft Surface Go 3, il 2-in1 Surface Pro X in versione aggiornata e solo Wi-Fi, o ancora, il Surface Adaptive Kit, un sistema che facilita l’accessibilità e l’uso dei laptop e tablet del marchio per le persone con disabilità. Ecco tutto.

Microsoft Surface Go 3 nei dettagli

Rispetto al modello che lo precede Microsoft Surface Go 3 è indistinguibile, esteticamente parlando. Il cambio di numerazione è giustificato tuttavia dall’hardware interno, in particolare, nei nuovi processori Intel: Pentium Gold 6500Y o Core i3-10100Y, processori che, secondo quanto dichiara Microsoft, rendono il dispositivo il 60% più veloce rispetto al precedente.

Il resto è tuttavia identico, compreso lo schermo da 10,5 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1280 pixel), le porte, le dimensioni e il comparto audio/video.

Per quel che riguarda invece il software, Microsoft Surface Go 3 monta Windows 11 (le versioni commerciali Windows 10 Pro o Windows 11 Pro), si avvale dello sblocco tramite riconoscimento facciale via Windows Hello e supporta il Microsoft Pen Protocol, pur non includendo una penna dedicata.

Discorso prezzi, si parte da 449 euro per la versione Intel Pentium 6500Y con 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, 619 euro per la medesima versione ma con memoria doppia e 699 euro per la versione Intel Core i3 da 8-64 GB.

Sono già disponibili in preordine sullo store di Microsoft con spedizioni e disponibilità ufficiale dal prossimo 5 ottobre.

Microsoft Surface Pro X in versione Windows 11

C’è Windows 11 anche sulla versione 2021 di Microsoft Surface Pro X, dispositivo 2-in-1 “aggiornato” che sarà disponibile allo stesso modo dal 5 ottobre scendere di prezzo anche in Italia.

Non si tratta di un modello nuovo visto che l’unica novità è la rinnovata versione del sistema operativo, che include fra l’altro un software d’emulazione a 64-bit per una maggiore compatibilità con le app, uno dei più grossi problemi del dispositivo vista l’architettura ARM che lo contraddistingue.

Microsoft ha annunciato che la nuova versione Wi-Fi negli USA scenderà di prezzo e verrà proposta a 899 dollari. Al momento non ci sono notizie ufficiali relative al mercato nostrano.

Microsoft Surface Adaptive Kit: cos’è e a che serve

Come anticipato, Microsoft ha presentato ieri anche un kit versatile dedicato alle persone con disabilità che facilita loro l’accesso e l’uso ai laptop e ai tablet dell’azienda.

Le etichette con dettagli in rilievo e i copritasti permettono di individuare più facilmente le porte e i cavi importanti, il supporto di apertura include una linguetta o un anello per un accesso semplificato al laptop.

Progettato per adattarsi al meglio con Surface Pro 7 e versioni successive, Surface Laptop 3 e seguenti, Surface Book 3 e Surface Laptop Studio, oltre al Surface Dock 2 e alle tastiere di casa Microsoft, questo Surface Adaptive Kit sarà disponibile entro la fine del 2021.

Al momento non sono state comunicate informazioni sui prezzi, ma ne sapremo certamente di più nelle prossime settimane o mesi.

