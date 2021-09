Microsoft annuncia Surface Pro 8 con schermo da 13 pollici a 120 Hz e porte Thunderbolt 4

Giornata ricca di novità targate Microsoft, con il lancio di numerose novità. Tra le più interessanti ecco Surface Pro 8, che porta uno schermo leggermente più grande rispetto ai modelli precedenti, con frequenza di refresh a 120 Hz. Queste sono solo le novità più evidenti, ma il nuovo notebook ha molto altro da dire.

Specifiche tecniche di Microsoft Surface Pro 8

Surface Pro 8 utilizza un display PixelSense Flow da 13 pollici, con risoluzione di 2880 x 1920 pixel, con fattore di forma 3:2, touchscreen a 10 punti e supporto alla penna, grazie anche all’accelerazione effettuata dalla GPU. All’interno della scocca, realizzata in alluminio anodizzato, troviamo processori Intel Core i5-1135G7 oppure Core i7-1185G7, affiancati da 8, 16 o 32 GB di RAM LPDDR4x e SSD da 128 GB fino a 1 TB. Per entrambi i modelli inoltre la scheda grafica è una Intel Iris Xe.

Buona la dotazione di connettori, con due porte USB Type-C Thunderbolt 4, Surface Connect, presa da 3,5 mm, porta per cover, WiFi 6 e Bluetooth 5.1. La fotocamera frontale da 5 megapixel permette di realizzare video in FullHD, mentre la fotocamera posteriore da 10 megapixel registra anche in 4K.

Il nuovo Surface Pro 8 è compatibile con la Surface Pro X Keyboard ma anche con la Signature per Surface Pro, dispone di accelerometro, giroscopio, magnetometro e sensore di luce ambientale. Il sistema operativo è Windows 11, con Microsoft 365 Apps e Xbox precaricate, con 30 giorni di prova per Microsoft 365 Family e Xbox Game Pass Ultimate.

Le dimensioni sono di 287 x 208 x 9,3 mm, per un peso di 889 grammi. Da segnalare la presenza di un chip TPM per la sicurezza, con supporto a BitLocker e protezione di livello aziendale. La batteria da 51,5 Wh permette di raggiungere 16 ore di autonomia con utilizzo tipico del dispositivo.

Le novità di Surface Pro 8

La principale novità del nuovo notebook è rappresentata dalla presenza di uno schermo a 120 Hz, che sfrutta la nuova funzione Dynamic Refresh Rate di Windows 11. Lo schermo opera a 60 Hz di default ma è in grado di aumentare la frequenza fino a 120 Hz in maniera dinamica per le operazioni legate al tocco e alla stilo.

In questo modo la scrittura sullo schermo diventa maggiormente fluida e realistica. La nuova Surface Slim Pen 2, inclusa nella Surface Pro Signature Keyboard, è infatti dotata di un motore per feedback aptico, che promette di restituire lo stesso feeling della scrittura tradizionale su carta. grazie alle porte USB Type-C Thunderbolt 4, che prendono il posto delle obsolete USB-A, è possibile collegare diversi monitor 4K esterno, così come dispositivi di archiviazione veloci o GPU esterne, per aumentare le prestazioni grafiche.

Prezzi e disponibilità di Surface Pro 8

Microsoft Surface Pro 8 sarà in vendita negli USA dal 5 ottobre con prezzi che partiranno da 1.099,99 dollari. In Italia dovremo attendere fino all’inizio del 2022 per vedere il nuovo convertibile Microsoft e per scoprire i prezzi a cui sarà commercializzato nel nostro Paese.