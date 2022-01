Quanti di quelli che stanno leggendo questo articolo sono possessori delle cuffie Samsung Galaxy Buds Pro ma, soprattutto, quanti hanno problemi di ergonomia con questo modello? Direi parecchi, stando a quanto ho letto online su Reddit e in qualche gruppo Facebook.

Per me l’ergonomia è un fattore molto importante durante l’utilizzo di cuffie TWS, cosa che non ho trovato nelle Buds Pro di Samsung ma, la qualità del suono e le varie funzioni software presenti in esse, mi hanno fatto desistere dall’abbondarle. Per questo motivo ho iniziato a cercare in rete una probabile soluzione a questo problema e, a quanto pare, sembra che l’abbia trovata.

Ecco dei gommini in silicone che promettono ergonomia, comfort e ANC migliore

Ho acquistato su Amazon dei gommini che, a prima vista, possono sembrare scomodi e “strani”, ma che in realtà fanno bene il loro dovere. Si chiamano Delidigi e sono dei gommini in silicone a doppia “flangia”, che promettono una migliore cancellazione del rumore, un ottimo comfort nei lunghi utilizzi grazie alla morbidezza del silicone col quale sono fatti, e un’installazione molto facile (oltre alla compatibilità con la custodia di ricarica).

Il design è molto particolare e può sembrare anche “strano” alla vista (qualcuno li ha paragonati a delle branchie) ma, per quanto riguarda la mia esperienza, l’ho trovato migliore in termini di ergonomia e stabilità nell’orecchio rispetto ai gommini stock. Prima mi capitava di doverle sistemare molto spesso, sia quando andavo a fare una camminata che quando stavo seduto al PC a lavorare. Con questi nuovi gommini invece noto una maggiore sensazione di stabilità, senza dover sistemarmele in continuazione prima che mi cadano dalle orecchie.

Non migliora solo l’ergonomia ma anche l’ANC, con i gommini in grado di isolare molto di più rispetto a quelli classici Samsung. Questo è sia un pro che un contro perché, se da un lato migliora l’isolamento acustico, dall’altro l’amplificazione dei rumori esterni peggiora leggermente. Ho provato la modalità ambientale con musica in riproduzione a volume medio-alto sia per strada che in una conversazione, e ho avuto più difficoltà a sentire i rumori intorno a me, così come le persone con cui parlavo.

Per quanto riguarda il comfort invece avevo un po’ di fastidio i primi minuti di utilizzo, probabilmente causato dal design, però una volta abituatomi non ci faccio più caso. L’installazione è molto semplice e permette l’applicazione e la rimozione in pochi secondi. Inoltre i gommini sono compatibili con la custodia di ricarica, quindi sarà possibile riporre le cuffie per poterle ricaricare senza dover rimuoverli.

La confezione è molto minimal e contiene 6 gommini in 3 taglie differenti (S, M, L) per adattarsi a qualsiasi orecchio. Io, che ho l’orecchio abbastanza piccolo, utilizzo la taglia S, (su quelli originali usavo la M). I colori disponibili sono li stessi originali delle Buds Pro, ovvero Viola, Grigio e Nero, e si adattano perfettamente ai colori originali di Samsung.

Tutto ciò che ho scritto in questo articolo è frutto di una esperienza soggettiva, e che quindi può cambiare da persona a persona. Ammetto di non aver ritrovato la stessa ergonomia che avevo sulle Galaxy Buds+ e sulle Pixel Buds 2 (ogni tanto torna quella sensazione che stiano per cadere), però ora posso certamente godermele di più, soprattutto in quelle situazioni in cui prima non riuscivo per via della poca stabilità.

Come già detto prima, i gommini sono disponibili su Amazon a questo link in tutte e 3 le colorazioni originali delle Galaxy Buds Pro e hanno consegna in un giorno per gli utenti Prime. Da segnalare che i gommini sono compatibili solamente con il modello Pro per via della forma ovale presente solo su quest’ultimo, e non con le altre cuffie dell’azienda sudcoreana.

E voi come vi trovate con le Galaxy Buds Pro? Raccontateci la vostra esperienza utilizzando il box dei commenti qui sotto.

