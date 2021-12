Il team di sviluppatori di Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Buds Pro e Samsung Galaxy Buds+, introducendo una funzionalità che è già disponibile da un po’ di tempo per le cuffie true wireless Samsung Galaxy Buds Live.

Le novità dell’aggiornamento per le cuffie Samsung Galaxy Buds Pro e Buds+

Le nuove versioni del firmware sono contraddistente dal codice R190XXU0AUK1 (Samsung Galaxy Buds Pro) e dal codice R175XXU0AUK1 (Samsung Galaxy Buds+) e introducono la funzionalità del rilevamento in-ear per gli auricolari durante le chiamate.

In pratica, si tratta di una funzione che consente all’utente di ascoltare la voce del proprio interlocutore durante una chiamata dalle cuffie quando queste sono indossate regolarmente e tramite l’altoparlante del telefono se invece non si trovano nelle orecchie. Agli utenti è comunque data la possibilità di riprodurre le chiamate tramite gli auricolari anche se non sono nelle orecchie.

Stando al changelog ufficiale, l’aggiornamento in questione porta con sé anche il miglioramento delle prestazioni e della stabilità complessiva delle cuffie true wireless del produttore coreano.

Chi possiede Samsung Galaxy Buds+ visualizzerà un messaggio con cui viene informato che la nuova funzione è disponibile solo se lo smartphone abbinato è basato su Android 7.0 (o versione successiva del sistema operativo). Questo avviso pare non venga mostrato con Samsung Galaxy Buds Pro ma probabilmente la regola è la medesima.

Come procedere all’aggiornamento

Nel momento in cui l’update sarà disponibile per il vostro modello di cuffie, sarà il sistema stesso a segnalarvi che è possibile procedere alla sua installazione.

Ma i più impazienti possono anche provare a forzarlo aprendo l’applicazione Galaxy Wearable (la trovate qui), selezionando il modello di cuffie, andando sulle relative impostazioni e cliccando sull’apposito tasto per cercare e installare gli aggiornamenti software.

