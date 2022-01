Lo scorso mese Huawei ha rilasciato un nuovo aggiornamento firmware per gli smartwatch della serie Watch GT 2, includendo nuove funzionalità fra cui: password nella schermata di blocco, modalità di allenamento avanzato, funzionalità di monitoraggio della salute e l’applicazione Petal Maps. Ma le funzionalità non si fermano qua, ma bensì ce ne sono alcune nascoste.

Huawei porta tre funzionalità nascoste su Huawei Watch GT 2

Queste funzionalità sono 3, e sono disponibili dopo l’aggiornamento alla versione 11.0.14.25 per Huawei Watch GT 2 e la versione 11.0.14.13 per Watch GT 2e. Si tratta dello sblocco di sicurezza in modalità avanzata, cronometro e ripristino del timer con un clic.

La prima è in grado di determinare se lo sblocco rapido intelligente è attualmente disponibile tramite dati di rilevamento come la distanza del dispositivo e la posizione di utilizzo. La modalità consente di sbloccare rapidamente il dispositivo inserendo password, sblocco col volto o impronta digitale, il tutto in modo completamente sicuro. Ecco i passaggi per utilizzarla:

Sullo smartphone

Tieni connesso Huawei Watch GT 2 e il telefono

Apri le Impostazioni dello smartphone

Tocca biometrico e password

Tocca sblocco intelligente

Attiva lo sblocco intelligente e l’interruttore della modalità avanzata

Per aggiungere un dispositivo

Fare clic su Aggiungi per sbloccare il dispositivo

Seleziona il tuo smartwatch dall’elenco dei dispositivi associati

Segui le istruzioni sullo schermo

Nella versione aggiornata dell’app Stopwatch è stato aggiunto un nuovo pulsante nell’interfaccia. Questo consente durante il cronometraggio, di acquisuire più recordo contempraneamente. Comodo, ad esempio, per registrare più dati durante un allenamento sportivo.

Anche il Timer è stato aggiornato e ora ha un nuovo pulsante che, una volta cliccato, permette di ripristinare i valori velocemente senza dover tornare all’impostazione precedente. Ecco i passaggi, molto semplici, da seguire:

Tocca Pausa timer

Tocca il pulsante Ripristina

Scorri verso sinistra per uscire dal timer

Huawei sta rilasciando l’aggiornamento anche per i Watch GT 2 in UK

Un aggiornamento per Huawei Watch GT 2 è in uscita anche per gli utenti che vivono nel Regno Unito. Secondo il registro delle modifiche, è identificato dalla versione firmware 11.0.14.90 e ha un peso di ben 227 MB.

Questo aggiornamento è lo stesso arrivato da noi, e porta nuove funzioni come la password della schermata di blocco, la visualizzazione di alba e tramonto per l’allenamento all’aperto, oltre al supporto alle zone di andatura di corsa e all’app Petal Maps. In termini di gestione della salute, l’aggiornamento ottimizza la funzione del calendario del ciclo e supporta l’aggiunta manuale di periodi sul tuo smartwatch per gli utenti di sesso femminile. Ecco il changelog completo:

Registro delle modifiche:

Sistema:

Aggiunge la funzione di sblocco password per migliorare la sicurezza del dispositivo.

Formazione:

Aggiunge la visualizzazione dell’alba e del tramonto per l’allenamento all’aperto.

Supporta la visualizzazione delle gamme di andatura per la corsa in modo che tu possa allenarti su base scientifica.

Supporta la funzione Always On Display durante l’allenamento in modo da poter visualizzare i dati di allenamento in tempo reale.

Salute:

Ottimizza la funzione del calendario dei cicli

Supporta l’aggiunta manuale di punti sull’orologio

App:

Aggiunge Petal Maps come app mappa preinstallata.

Note importanti:

Petal Maps non è supportato con i telefoni iOS.

per una migliore esperienza utente, ti consigliamo di aggiornare l’app Huawei Health all’ultima versione.

Mantieni l’orologio connesso allo smartphone durante la procedura di aggiornamento. Si consiglia di riprovare se l’aggiornamento non riesce a causa di un motivo sconosciuto.

L’intera procedura di aggiornamento potrebbe richiedere del tempo, quindi attendi che il pacchetto di aggiornamento venga trasferito e installato correttamente

L’aggiornamento viene distribuito tramite batch, quindi potrebbero volerci alcuni giorni prima che raggiunga tutti gli smartwatch presenti in UK.

Voi avete già aggiornato il vostro Watch GT 2? Sapevate già di queste nuove funzionalità? Fatecelo sapere con un commento utilizzando l’apposito box.

Potrebbe interessarti anche: Lo smartwatch Huawei Watch GT 2022 celebra l’anno della Tigre