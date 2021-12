Nelle scorse ore ha preso il via una nuova iniziativa promozionale che coinvolge due servizi estremamente popolari come PayPal e Spotify (avete fatto il Wrapped 2021?): il noto servizio per i pagamenti ha deciso di festeggiare il Capodanno offrendo ai propri utenti la possibilità di ottenere ben tre mesi di Spotify Premium gratis.

Promo PayPal e Spotify Premium

Il meccanismo di funzionamento della promozione è efficacemente sintetizzato dallo slogan impiegato: “I pagamenti veloci di PayPal si traducono in milioni di canzoni per le tue playlist“. Come viene spiegato subito dopo, “Quando paghi con PayPal ottieni 3 mesi di Spotify Premium gratis“. Per usufruire della promozione occorre, infatti, iscriversi a Spotify Premium ed effettuare il pagamento con PayPal (avete letto la nostra guida su come ricaricare il conto?) entro e non oltre il 15 settembre 2023.

Non manca il classico asterico, che rappresenta un importante caveat: prima di tutto, va detto che la promozione non sarà particolarmente breve, visto che la scadenza — salvo proroghe successive — è attualmente fissata per il 15 settembre 2023; più di ogni altra cosa, va sottolineato che l’offerta non è aperta a tutti, essendo riservata soltanto ai nuovi abbonati; infine, al termine di quella che viene configurata come prova gratuita di tre mesi, l’abbonamento Spotify Premium passa al prezzo standard di 9,99 euro al mese, ma è fatta salva la possibilità di evitare addebiti indesiderati cancellando la sottoscrizione in qualsiasi momento (ecco la nostra guida dedicata).

Per scoprire subito se potete sfruttare questa nuova promozione, non dovete fare altro che cliccare su questo link e poi su “Inizia la prova gratuita“.

Termini e condizioni

Entrando più nel dettaglio della promozione e delle limitazioni elencate, viene precisato che: «Questa promozione è valida fino al 15 settembre 2023 per gli utenti PayPal con un conto in regola attivo in Italia. La promozione non può essere condivisa con altri ed è valida solo una volta per ogni utente. La promozione si applica solo al piano Individual di Spotify Premium e fornisce 3 mesi gratis di Spotify Premium. Solo gli utenti che non hanno già un account Spotify Premium possono approfittare di questa offerta e partecipare alla promozione. Per riscattare l’offerta, è necessario iscriversi a un account Spotify Premium e pagare con PayPal entro il 15 settembre 2023. È possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento durante il periodo di prova di 3 mesi. Se non cancelli l’abbonamento prima della fine dei 3 mesi di prova, diventerai automaticamente un abbonato mensile a Spotify Premium e ti verrà addebitato il prezzo mensile (9,99 €). Si prega di leggere i termini e le condizioni complete di Spotify applicabili alla sottoscrizione di un nuovo account Spotify qui. Questa promozione viene fornita da Spotify. Per qualsiasi domanda, si prega di contattare il servizio clienti di Spotify. PayPal non è responsabile, promotore o sponsor di questa offerta. Questa offerta è sponsorizzata e amministrata da Spotify. Si prega di contattare Spotify per qualsiasi domanda relativa a questa offerta».

