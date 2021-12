LG Display ha annunciato che presenterà i suoi nuovi display OLED trasparenti al CES 2022. Si tratta dei nuovi OLED Shelf, Shopping Managing Showcase, Show Window e Smart Window, i quali dimostreranno l’elevato valore della consumer experience che l’azienda ha saputo portare nei normali spazi quotidiani come centri commerciali, uffici, abitazioni e trasporti.

Quattri nuove tiplogie di display per massimizzare l’esperienza quotidiana

OLED Shelf combina due display OLED trasparenti, uno sopra l’altro, che pendono dal muro e si integrano perfettamente in qualsiasi decorazione del soggiorno. Può visualizzare programmi TV o dipinti di gallerie d’arte nella modalità Always On Display.

Shopping Managing Showcase invece è un display OLED trasparente montato all’interno di un espositore in legno che promette la migliore esperienza di acquisto nei lussuosi store. È in grado di mostrare contenuti visivi accattivanti sullo schermo che si armonizzano con i prodotti esposti dietro, in modo da attirare meglio l’attenzione degli acquirenti ed elevare l’atmosfera del luogo.

Show Window è formato da quattro display OLED trasparenti da 55″ per massimizzare il potenziale pubblicitario, offrendo un’esperienza di acquisto più unica e informativa attraverso le vetrine di un negozio.

Verrà presentato anche Smart Window, progettato appositamente per l’ufficio del futuro. Dotato di tecnologia OLED trasparente, afferma LG, può aiutare i team di professionisti a massimizzare la loro produttività trasformandosi in un ampio schermo per videoconferenze, presentazioni e intrattenimento senza compromettere la vista aperta di una normale finestra in vetro.

LG aveva già introdotto un display OLED trasparente al 40% da 55″ nel 2019 ma, come dichiarato da LG stessa e Lee Hyeon-woo, Senior Vice President e Head of Life Display Business Group presso LG Display, l’azienda continuerà a introdurre soluzioni innovative per garantire esperienze senza precedenti.

Considerando che i display OLED trasparenti sfoggiano un design sottile, elevata trasparenza e leggerezza, possono essere ampiamente utilizzati per vari settori. Con la nostra tecnologia OLED trasparente leader del settore, continueremo a introdurre soluzioni innovative di fascia alta che consentiranno ai nostri clienti di vivere esperienze senza precedenti.

Che ne pensate dei nuovi display LG? Fatecelo sapere nei commenti.

