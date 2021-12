La notizia era nell’aria già da mesi e pochi giorni addietro era stata nuovamente confermata dalla Consumer Technology Association: il CES 2022 di Las Vegas, in programma dal 5 al 8 gennaio, si terrà in presenza come da copione. Purtroppo, la situazione pandemica è ben lungi dall’essere risolta e, anzi, proprio lo scenario attuale ha spinto alcuni nomi di peso a cancellare la propria presenza fisica all’evento.

Se nelle scorse settimane vi avevamo parlato di come sarà Samsung ad aprire le danze in anticipo con il proprio keynote, nelle ultime ore il CES 2022 ha iniziato a perdere alcuni pezzi di un certo rilievo: numerosi colossi tra cui Google, Meta, Twitter, Intel, Lenovo e T-Mobile hanno deciso di tirarsi indietro: non presenzieranno a Las Vegas.

La causa comune, come detto, è rappresentata dalle preoccupazioni per la situazione dell’emergenza sanitaria. Lenovo, ad esempio, ha fornito aggiornamenti sulla propria posizione tramite i seguenti tweet.

CES UPDATE: After closely monitoring the current trends surrounding COVID, it is in the best interest of the health and safety of our employees, customers, partners, and our communities to suspend all on-site activity in Las Vegas. — Lenovo Stories & News (@LenovoNews) December 23, 2021

Intel, invece, ha rilasciato la seguente dichiarazione: «La salute e la sicurezza dei nostri dipendenti, partner e clienti hanno sempre la massima priorità. Dopo aver consultato le autorità sanitarie e nello spirito della policy di sicurezza di Intel, i nostri piani per il CES si convertiranno in una esperienza live “digital-first”, con una presenza minima dello staff sul posto. Vi invitiamo ad unirvi a noi attraverso la Intel Newsroom per la presentazione dei nostri contenuti ed esperienze virtuali al CES».

Se le aziende elencate hanno confermato che la loro partecipazione al CES 2022 sarà essenzialmente di tipo virtuale, tante altre saranno comunque fisicamente presenti, è il caso di Samsung, LG, AMD, NVIDIA e non solo. A quanto si apprende, infatti, il CES ha ricevuto finora 42 cancellazioni, ovvero meno del 7% dei partecipanti, mentre lo scorso venerdì altri 60 si sono aggiunti. Si parla di un totale di oltre 2200 espositori.

Di seguito trovate la posizione ufficiale della Consumer Technology Association: «Date le nostre comprensive misure sanitarie, associate alla minor presenza di pubblico e alle misure di distanziamento sociale, siamo fiduciosi che partecipanti ed espositori potranno avere un evento “socialmente distanziato” ma utile e produttivo a Las Vegas, o potranno sperimentarlo online. Stiamo lavorando anche con importanti esperti sanitari nello stato del Nevada che supportano le best pratice che abbiamo messo in campo».

Potrebbe interessarti: le nostre guide per gli acquisti tech

Fonte