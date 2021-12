Il team di sviluppatori di Huawei ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per Huawei Watch GT 2e e per Huawei FreeLace Pro.

Huawei Watch GT 2e riceve l’update di dicembre

Iniziando dallo smartwatch, nelle scorse ore è partito il roll out del firmware versione 11.0.14.26 per la variante internazionale di Huawei Watch GT 2e, con il quale dovrebbe migliorare l’esperienza generale offerta dal device.

L’aggiornamento ha un “peso” di 250 MB e porta con sé il supporto all’installazione di importanti applicazioni di terze parti (che pertanto potranno essere installate attraverso AppGallery).

Tra le altre novità di tale update vi sono il supporto per la sincronizzazione di nuovi allenamenti (ciò dovrebbe consentire la sincronizzazione dei propri dati con i dispositivi connessi in tempo reale) e la nuova applicazione Heart Study, oltre al miglioramento delle prestazioni e della stabilità.

Una volta che l’aggiornamento sarà effettivamente disponibile per il vostro orologio, potrà essere scaricato ed installato attraverso l’app Huawei Health installata sullo smartphone connesso a Huawei Watch GT 2e (prima di procedere, è consigliato l’aggiornamento dell’applicazione all’ultima versione disponibile), selezionando lo smartwatch e quindi andando nella sezione dedicata agli update.

Huawei FreeLace Pro si aggiorna

Passando a Huawei FreeLace Pro, nelle scorse ore è stato rilasciato un piccolo update che “pesa” 1,71 MB e che porta il firmware alla versione 1.0.0.158.

Stando al changelog ufficiale, tra le novità di tale update vi sono delle ottimizzazioni per la stabilità del sistema, grazie alle quali dovrebbe migliorare notevolmente l’esperienza audio garantita agli utenti.

Per scaricare la nuova versione del firwmare, non appena sarà effettivamente disponibile, è necessario connettere le cuffie Huawei FreeLace Pro via Bluetooth al proprio smartphone, andare sulle impostazioni, selezionare la voce Aggiornamento firmware, cercare la disponibilità di update e quindi avviare il download.

