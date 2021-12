Dalla Cina arriva la notizia del lancio da parte di Xiaomi di una nuova smart TV dedicata a chi è alla ricerca di un prodotto dalle dimensioni a dir poco generose e con un prezzo aggressivo: stiamo parlando di Xiaomi Mi TV EA70 2022.

Basta uno sguardo veloce alla nuova smart TV del colosso cinese per accorgersi che tra le sue principali caratteristiche vi è un design premium, ciò anche grazie ad una cornice attorno allo schermo ridotta ad appena 2 mm.

Le principali caratteristiche di Xiaomi Mi TV EA70 2022

La nuova smart TV di Xiaomi può contare su un pannello da 70 pollici con risoluzione 4K (3.840 × 2.160 pixel), aspect ratio in 16:9, refresh rate a 60 Hz, luminosità massima a 300 nit, contrast ratio 4000:1 e capacità di riprodurre fino a 1,07 miliardi di colori.

Animata da un processore quad core Cortex-A35, Xiaomi Mi TV EA70 2022 può inoltre contare su 1,5 GB di RAM e su 8 GB di memoria integrata.

Tra le altre caratteristiche della nuova smart TV di Xiaomi troviamo altoparlanti stereo integrati che il produttore definisce capaci di garantire una potenza di livello elevato, un sistema integrato smart home, il supporto alla ricerca vocale e ai comandi vocali e la capacità di rilevare la voce anche a distanza.

Dal punto di vista software, infine, Xiaomi Mi TV EA70 2022 può vantare l’interfaccia personalizzata MIUI for TV 3.0 su base Android.

Stando a quanto riportato da Gizmochina, Xiaomi Mi TV EA70 2022 sarà disponibile in pre-ordine in Cina a partire dal 27 dicembre al prezzo di 3.299 yuan (pari, al cambio, a circa 450 euro) e l’esordio sul mercato è fissato per il 31 dicembre 2021. Restiamo in attesa di scoprire se e quando questa smart TV arriverà anche in Europa e, soprattutto, a quale prezzo, trattandosi di un aspetto che potrebbe rivelarsi determinante per un suo eventuale successo (anche considerando quanto competitivo sia divenuto questo settore).

