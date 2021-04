Il CES 2022 si svolgerà in presenza a Las Vegas, ecco le date

Il CES 2022 si svolgerà in presenza a Las Vegas, ecco le...

Il CES si svolge tipicamente a Las Vegas e quest’anno è stato un evento tutto online a causa della pandemia, ma gli organizzatori intendono consentire la partecipazione di persona all’evento in programma dal 5 all’8 gennaio 2022, fiduciosi nella campagna di vaccinazione contro il COVID-19.

Il CES 2022 torna a Las Vegas dal 5 all’8 gennaio

La Consumer Technology Association (CTA) ha annunciato oggi che il CES 2022, l’evento tecnologico più influente al mondo, tornerà a Las Vegas.

Secondo il comunicato stampa, Gary Shapiro, CEO di CTA, è entusiasta del ritorno del CES nella città che rappresenta la sua dimora da oltre 40 anni.

I partecipanti al CES 2022 possono aspettarsi di vedere i brand globali del calibro di Amazon, AMD, AT&T, Daimler AG, Dell, Google, Hyundai, IBM, Intel, Lenovo, LG Electronics, Panasonic, Qualcomm, Samsung Electronics e Sony.

Tuttavia, aziende come Caterpillar, Indy Autonomous Challenge e Sierra Space stanno pianificando un debutto a Las Vegas nel 2022. Eureka Park tornerà con startup che rappresentano paesi di tutto il mondo, comprese grandi delegazioni da Francia, Italia, Paesi Bassi e Corea del Sud.

Anche il pubblico digitale potrà sperimenterà lo spirito dell’evento dal vivo a Las Vegas con la possibilità di mettersi in contatto con espositori, sessioni di conferenza, keynote e annunci di prodotti dall’evento dal vivo.

Il CES 2022 potrebbe non essere il primo grande evento tecnologico a svolgersi in presenza, in quanto il MWC 2021 di Barcellona è stato sostituito dall’edizione di Shanghai e si svolgerà a giugno.

Il GSMA non si è ancora espresso in merito alle modalità di svolgimento dell’evento, ma se l’Europa riuscirà a domare la pandemia potrebbe essere possibile visitare Barcellona durante l’estate.

