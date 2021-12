Con sempre più persone in smart working dotarsi degli strumenti giusti per lavorare in condizioni spesso non ottimali diventa un imperativo più. Ecco perché da LG arrivano due soluzioni pensate appositamente per chi lavora da casa o in ufficio ma pretende qualità ed efficienza: stiamo parlando dei monitor LG DualUP 28MQ780 e LG UltraFine 32UQ85R, un assaggio delle novità che LG presenterà al CES 2022 di Las Vegas.

LG DualUP 28MQ780

La novità più interessante dell’azienda coreana è sicuramente il monitor LG DualUp che ha una risoluzione singolare: si parla di Square Double QHD con 2560 x 2880 pixels di risoluzione e un formato 16:18. In pratica, è come avere due monitor da 21,5 pollici in formato standard 16:9 impilati verticalmente uno sopra l’altro.

Un setup del genere diventa il paradiso del multitasking: dalla creazione di contenuti alla programmazione, dalla stesura di testi alla ricerca, la dimensione verticale aggiuntiva permette di fare di più guardando lo stesso monitor. Ecco perché LG 28MQ780 può dividere verticalmente la visualizzazione a schermo così da tenere sempre sottocchio le cose più importanti.

Se si aggiunge il supporto regolabile LG Ergo si ottiene una soluzione versatile adatta anche a scrivanie di dimensioni ridotte, dato che l’ingombro diventa minimo e compatto.

Il pannello utilizzato per il monitor DualUp è di tipo Nano IPS con diagonale di 27,6 pollici, rapporto di contrasto 1000:1 e supporto HDR10. Gli ingressi disponibili 2x HDMI, 1x USB Type-C con Power Delivery a 96 watt e 1x DisplayPort, ed è presente anche un hub USB con due porte disponibili e un link upstream per collegarlo direttamente al computer.

Presenti anche due altoparlanti stereo con MAXXAUDIO da 7 watt, per una potenza totale di 14 watt.

LG UltraFine 32UQ85R

Chi invece cerca una soluzione per l’editing di video e foto ha bisogno di prodotti calibrati a dovere per un utilizzo professionale. Il monitor LG UltraFine 32UQ85R incorpora un sensore di autocalibrazione rimovibile e la possibilità di poter calibrare il display in qualunque momento grazie al software in dotazione.

Parliamo di un pannello da 31.5 pollici di diagonale con risoluzione UltraHD in formato 16:9, luminosità di 400 nits e rapporto di contrasto 2000:1. La copertura al 98% dello spazio colore DCI-P3 e la tecnologia Nano IPS Black garantiscono una fedeltà cromatica superiore, ma bisognerà attendere il lancio ufficiale per conoscere meglio dettagli come il Delta E e la curva gamma. Non manca il supporto HDR400 per la visione di contenuti che supportano un’ampia gamma dinamica.

Connettività simile al monitor LG DualUp con 2x ingressi HDMI, 1x DisplayPort e 1x USB Type-C con Power Delivery a 96 watt. C’è un Hub USB con 2 porte disponibili e due altoparlanti stereo da 5 watt l’uno con tecnologia MAXXAUDIO.

Quando acquistare i monitor LG e prezzo di vendita

I nuovi monitor LG UltraFine e LG DualUp faranno il loro debutto durante la conferenza stampa virtuale di LG che si terrà il 4 gennaio in occasione del CES 2002 di Las Vegas. Per scoprire prezzo e disponibilità l’appuntamento è quindi per il giorno 4 gennaio alle ore 17:00 CET.

