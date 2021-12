Nel corso del CES 2022 di Las Vegas LG presenterà una nuova gamma di dispositivi video e audio. Abbiamo già diverse informazioni in merito, scopriamole insieme.

LG monitor UltraFine OLED Pro strizza l’occhio ai creativi

Il colosso coreano ha annunciato due nuovi modelli di monitor professionali OLED, 32BP95E e 27BP95E che forniranno una riproduzione accurata dei colori, grazie anche alle ottime prestazioni HDR e SDR, rappresentando un’ottima scelta negli ambiti di editing video e del settore creativo in generale.

Caratteristiche generali

Entrambi i modelli, rispettivamente da 32 e 27 pollici, sono dotati di schermi con risoluzione 4K, un rapporto di contrasto 1.000.000:1 e copertura del 99% dello spazio colore DCI-P3. Ambedue restituiscono un ottimo contrasto e una fedeltà cromatica notevole grazie al controllo pixel indipendente.

I monitor UltraFine OLED Pro offrono un design sottile ed elegante unito a un peso contenuto, in modo da facilitare la possibilità di spostarli agevolmente tra scrivanie o stanze diverse. Il supporto incluso consente di regolarne altezza, rotazione e inclinazione non riducendone però la stabilità.

Accessori disponibili

Con lo scopo di garantire colori vivaci negli ambiti della produttività, i due modelli sono dotati di sensori di auto calibrazione removibili e cappe per monitor. Il sensore di calibrazione, se utilizzato con il software gratuito LG Calibration Studio, misura la luce emessa dal display in fasce orarie stabilite dall’utente ed effettua in autonomia le calibrazioni necessarie a restituire colori fedeli e uniformi. Il paraluce in dotazione consente inoltre di evitare fastidiosi riflessi causati da fonti di luce esterne.

La presentazione dei dispositivi di Seo Young-jae

Il vicepresidente senior di LG ha così commentato i nuovi prodotti:

“Progettati pensando ai professionisti creativi, i nostri nuovi monitor UltraFine OLED Pro offrono una precisione visiva assoluta con una straordinaria qualità dell’immagine auto illuminata e una calibrazione affidabile”

“L’incredibile precisione, l’ampia gamma di colori e la capacità di riprodurre fedelmente i contenuti HDR e SDR rendono queste soluzioni di visualizzazione premium ideali per gli utenti professionali che lavorano nel settore dei film e dei media digitali”.

La nuova soundbar premium di LG

Tra i prodotti audio che LG presenterà al CES 2022 c’è LG Soundbar S95QR. Il dispositivo di fascia alta in questione vanta un’uscita di 810W e 9.1.5 canali per un suono surround immersivo, dispone di cinque canali up-firing tre dei quali posizionati sulla soundbar stessa, e altri due negli altoparlanti posteriori separati.

È in grado di offrire il massimo realismo sonoro grazie all’altoparlante up-firing centrale (il primo al mondo nel suo genere), restituisce dialoghi più chiari e rende i contenuti Dolby Atmos e DTS:X molto più coinvolgenti. Grazie inoltre a IMAX Enhanced gli utenti possono beneficiare di uno straordinario audio tridimensionale, perfetto sia per la visione di contenuti multimediali che per il gaming su console.

Viene migliorata la configurazione di altoparlanti posteriori e subwoofer

LG S95QR introduce miglioramenti alle prestazioni dei nuovi driver degli altoparlanti, delle camere di questi ultimi e dei subwoofer, grazie ai bassi profondi simulano la qualità audio di un cinema.

Gli altoparlanti posteriori hanno una configurazione che passa da quattro a sei canali, con quattro driver frontali/laterali in supporto ai due up-firing. Sono in grado inoltre di distribuire il suono in uno spazio di 135 gradi, offrendo all’utente una maggiore libertà di posizionamento e configurazione.

La soundbar integra un ricevitore più sensibile, grazie a questo è possibile ottenere una maggiore distanza di interazione tra lei, il subwoofer e gli altoparlanti posteriori senza inficiare la qualità del suono.

Funzioni smart e integrazione con gli assistenti virtuali

Il prodotto è ottimo per gli amanti della musica o del gaming su console, grazie alla frequenza di aggiornamento variabile VRR e modalità automatica a bassa latenza ALLM è in grado di restituire un’ottima sincronizzazione tra scene video e audio. Integra inoltre il supporto ai servizi di streaming musicale di alta qualità.

LG S95QR consente anche di essere utilizzata tramite i principali assistenti virtuali come Google Assistant e Amazon Alexa, tramite i comandi vocali sarà infatti possibile controllare la musica in streaming, regolare il volume e modificare la modalità audio. La presenza del dongle audio Wi-Fi LG WOWCAST permette agli ascoltatori di godere di un suono multicanale di qualità, senza dover ricorrere a cavi antiestetici.

Se collegata a una TV LG compatibile la soundbar sfrutta la funzionalità AI Sound Pro della TV, permettendo al proprietario di controllare ambo i dispositivi con un solo telecomando. Inoltre la calibrazione AI consente al dispositivo di adattare l’uscita audio a qualsiasi stanza, analizzando le dimensioni dello spazio a disposizione per restituire un audio più accurato e calibrato.

LG pensa all’ambiente

La gamma LG Soundbar è progettata per avere una minore impronta di carbonio durante il suo ciclo di vita. I dispositivi vengono infatti spediti in imballi 100% di carta, con un involucro esterno in resina plastica riciclata. I nuovi modelli integrano un nuovo materiale in fibra composita più leggero, in modo da influire in maniera minore anche per le emissioni di carbonio causate dai sistemi di spedizione e trasporto.

I visitatori del CES avranno dunque modo di scoprire l’intera gamma audio 2022 di LG, che oltre alla sopracitata soundbar, presenterà XBOOM 360, UltraGear Gaming Speaker e la gamma di auricolari wireless TONE Free.