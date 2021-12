Anche Enel Energia è entrata nel circuito di pagamento delle Pubbliche Amministrazioni pagoPA per offrire ai suoi clienti un modo rapido e intuitivo per pagare le bollette anche nei negozi oppure online.

Con pagoPA i clienti Enel Energia potranno scegliere liberamente dove effettuare il pagamento della bolletta con l’avviso di pagamento allegato. Il pagamento potrà avvenire online tramite il sito web o app mobile di qualunque soggetto aderente al sistema pagoPA, oppure presso i canali abilitati presenti sul territorio, compresi i punti Spazio Enel e Enel X Pay.

Ora è possibile pagare le bollette luce e gas di Enel Energia con PagoPA

La transazione in questo modo è istantanea, dunque vengono eliminati gli inconvenienti relativi a ritardi degli aggiornamenti tra le parti, incluse eventuali azioni di recupero crediti.

Enel Energia non applicherà commissioni aggiuntive a quelle già previste dai singoli Prestatori di Servizi di Pagamento aderenti al sistema pagoPA, pertanto l’azienda invita i propri clienti a verificare, prima di procedere con il pagamento, le commissioni previste dal gestore scelto.

Per i pagamenti effettuati online su pay.enelx.com e tramite App Enel X Pay, disponibile per iOS e Android, le commissioni sono azzerate, mentre per quelli effettuati presso i punti fisici di Enel Energia e della rete Enel X Pay la commissione è di 1,30 euro per operazione.

