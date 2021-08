Siete alla ricerca di un conto digitale da gestire totalmente via app che vi permetta di eseguire le operazioni più comuni senza troppi grattacapi? Allora potreste essere interessati ad Enel X Pay, l’ultima proposta nel settore finanziario del Gruppo Enel. Per certi versi si tratta di una soluzione che non porta nulla di nuovo rispetto alla pletora di opzioni disponibili sul mercato – qui trovate la nostra guida alle migliori carte prepagate in circolazione – ma che riesce comunque a spiccare per alcune caratteristiche da non sottovalutare, che evidenzieremo con cura nei prossimi paragrafi.

Cos’è Enel X Pay e come funziona

Enel X Pay è un conto con carta prepagata e non un conto corrente bancario: si tratta di una soluzione che permette di usufruire di servizi basilari come i pagamenti elettronici, l’accredito delle utenze, il pagamento di bollettini, il prelievo di denaro e l’invio/ricezione di bonifici, ma non di funzionalità evolute come la richiesta di un prestito, la possibilità di scegliere investimenti o il possesso di una carta di credito.

Quali sono i vantaggi di Enel X Pay

Con Enel X Pay gli utenti hanno a disposizione un conto con IBAN italiano con cui poter:

pagare bollettini 896, 123, 451 e 674 con un costo per operazione di 2 euro (escluse le commissioni per i bollettini Enel Energia, pari a 0 euro);

pagare bollettini Freccia con un costo per operazione di 2 euro;

pagare MAV e RAV con un costo per operazione di 2 euro, oppure di 0,50 euro con il conto Standard;

pagare tasse, utenze, bolli e tributi tramite PagoPA con un costo per operazione di 2 euro, oppure di 0,50 euro con il conto Standard;

pagare il bollo auto con un costo di 2 euro, oppure di 0,50 euro con conto Standard;

pagare le multe con un costo di 2 euro, oppure di 0,50 euro con conto Standard;

avere una carta Mastercard inclusa nel conto realizzata in bioplastica, rispettosa dell’ambiente;

utilizzare la carta o l’app per acquisti online e nei negozi fisici;

gestire le spese e le entrate tramite comoda visualizzazione in app, disponibile per device Android e iOS;

inviare e ricevere denaro con amici e parenti a costo zero e in tempo reale;

inviare e ricevere Bonifici SEPA gratuiti;

collegare la carta con Apple Pay e Google Pay per pagamenti elettronici su smartphone e smartwatch;

aprire un conto per figli minorenni (11-17 anni) con il pagamento di appena 1 euro al mese per carta emessa;

partecipare al Cashback di Stato senza SPID e ottenere così fino a 300 euro di rimborso al”anno;

partecipare alle estrazioni della Lotteria degli Scontrini.

Approfitta dei vantaggi di Enel X Pay, l’apertura del conto è completamente gratuita

Stiamo parlando quindi di un conto che offre una interessante serie di vantaggi, ma che non può sostituire un vero e proprio conto corrente: data la natura di Enel X Pay, non sarà possibile utilizzare servizi finanziari che implicano rischi, come prestiti o investimenti. Non è neanche possibile richiedere una carta di credito, in quanto si presuppone l’apertura di una linea di credito (fido) che purtroppo Enel X Pay non prevede. Si tratta però di un conto interessante soprattutto in ottica familiare: se il conto Standard risulta essere accattivante per il singolo, grazie a Family anche i più piccoli potranno pagare, prelevare contanti e ricevere denaro da amici e parenti tramite l’app.

Inoltre, attivando il conto Family è possibile aggiungere account Junior per ognuno dei figli: ogni conto familiare può essere supervisionato tramite Parental Control, garantendo comunque la possibilità per gli utenti più piccoli di utilizzare una carta Mastercard prepagata e l’app dedicata per effettuare acquisti e inviare/ricevere denaro.

Sotto il profilo della sicurezza, Enel X Pay permette di bloccare temporaneamente tutte le operazioni in uscita e in entrata, direttamente dall’app: utile se ad esempio abbiamo aperto un link sospetto e sospettiamo che il nostro dispositivo sia stato compromesso. In caso di frode, furto o smarrimento della carta, sempre da app, possiamo scegliere l’opzione Blocco per sospetta frode: tutte le operazioni effettuate da carta saranno invalidate, e potremo contattare in seguito l’assistenza per rendere la carta non più utilizzabile. Infine, si possono disabilitare soltanto i pagamenti online, sempre tramite un comodo toggle da utilizzare a piacimento: in questo modo siete sempre in controllo delle operazioni effettuabili, sia online che nei negozi fisici.

Quali sono i costi associati a Enel X Pay

L’apertura del conto è completamente gratuita e si effettua tramite app – maggiori informazioni nel paragrafo dedicato, ci torneremo a breve. Per il resto i costi sono legati principalmente al canone mensile del piano scelto: se si aderisce al piano Standard o Family si paga 1 euro al mese, ma si ottengono un certo numero di vantaggi: ad esempio, il costo per il pagamento delle utenze e dei bollettini viene abbattuto a 0,50 euro.

Non ci sono costi per il rilascio della carta Mastercard prepagata realizzata in bioplastica, così come non si pagano commissioni per i bonifici SEPA, addebiti diretti (SDD) e accredito dello stipendio. Prelevare denaro in contante ha una commissione fissa di 0,50 euro a prescindere dalla somma prelevata, un vantaggio se si pensa che molte soluzioni concorrenti addebitano 1 o 2 euro per i prelievi di importo pari o inferiori a 100 euro. Differente storia invece se si è all’estero, dove il tasso di cambio applicato da Mastercard viene maggiorato di un ulteriore 1% e prelevare in contanti in valuta estera ha una commissione pari al 2% negli stati extra-EEA.

Richiedere la carta fisica non costa nulla, mentre le notifiche SMS per i pagamenti costano 0,1 euro/SMS ricevuto. La prima ricarica della carta costa 10 euro una tantum, e sarà necessario pagare 2 euro per l’imposta di bollo se il saldo al 31 dicembre risulta essere superiore a 77,47 euro. Tutte le informazioni legate ai costi possono essere consultate nel foglio informativo presente sul sito ufficiale.

Quali sono i limiti Enel X Pay

Per il piano Standard il limite massimo di ricarica del conto Enel X Pay è di 100.000 euro in un anno. Il limite di spesa massimo per singolo pagamento, giornaliero e mensile effettuato tramite carta è di 3.000 euro; per cui potrete effettuare un singolo acquisto di importo pari a 3.000 euro prima di raggiungere il limite giornaliero/mensile. Il limite di prelievo in contante presso gli ATM nei paesi UE e extra-UE è di 400 euro giornaliero e 2.000 euro mensile.

Per il piano Family il limite di ricarica annuale è di 100.000 euro, mentre quello massimo di spesa per i pagamenti effettuati tramite carta è di 500 euro. Il prelievo massimo di contanti presso gli ATM UE e extra-UE è di 200 euro giornaliero e 1.000 euro mensile.

Per i pagamento da Web invece per ogni operazione è stabilito un limite massimo di 999,99 euro esclusa commissione.

Quali sono i piani Enel X Pay

Enel X Pay Standard

Appena aperto, il conto Enel X Pay non permette di fare molto se non di pagare bollettini e tributi con un costo sulle commissioni particolarmente elevato: meglio allora effettuare subito l’upgrade al piano Enel X Pay Standard, che costa 1 euro al mese. Abbiamo già visto tutti i vantaggi che il piano Standard comporta nel paragrafo dedicato ai vantaggi di Enel X Pay: in sostanza, le commissioni su una nutrita serie di operazioni vengono abbattute a soli 0,50 euro, o addirittura azzerate, per cui risulta molto vantaggioso.

Enel X Pay Family

Pagando 1 euro al mese è possibile aggiungere un conto Family ad uno Standard: si tratta di un conto per ragazzi dagli 11 ai 17 anni, con carta e app dedicate, e dotato di meccanismi di parental control. Si può monitorare il saldo e decidere gli acquisti che possono essere effettuati tramite carta o via app, oppure effettuare ricariche e impostare limiti di spesa.

Il controllo non è soltanto sulle categorie di spesa o sul tipo di commercianti da cui è possibile acquistare: è possibile anche impostare l’approvazione per transazioni in ingresso, utile nel caso ci siano dei sospetti fondati sulla provenienza dei movimenti in entrata. L’app poi offre una doppia visualizzazione: semplificata per i figli e ricca per i genitori, così da avere tutto sotto controllo.

Per il resto, i minori con un conto Enel X Pay Family possono:

effettuare acquisti online e nei negozi, anche con carta;

richiedere ed inviare pagamenti ai contatti che utilizzano Enel X Pay;

visualizzare le spese nell’apposita sezione Organizer dell’app, così come le entrate;

prelevare contanti tramite carta fisica;

richiedere una ricarica o ricevere un limite di spesa ad un determinato intervallo temporale (settimanale / mensile).

Come aprire un conto Enel X Pay

Per registrarsi e aprire un conto Enel X Pay servono poche cose: i tuoi dati personali, un documento di identità a scelta tra passaporto/patente/carta d’identità, la tessera sanitaria e 10 minuti del tuo tempo. La prima cosa da fare è scaricare l’app per dispositivi mobili, disponibile sia per iPhone che per Android: una volta scaricata l’app, bisogna aprirla e cliccare sul pulsante Registrati in alto a destra. Ci verrà chiesto di inserire nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, numero di telefono ed email: validiamo la richiesta scegliendo una password sicura.

Qui si conclude la prima parte: ad avvenuta registrazione saremo titolari di un conto Enel X Pay, ma saremo limitati nelle funzionalità a cui possiamo accedere. Al momento si possono pagare soltanto bollettini con una commissione piuttosto alta, per cui vediamo come aprire un conto Standard: all’interno dell’app, nella homepage, troviamo il pulsante Apri il conto Enel X Pay. Per questa fase abbiamo bisogno della tessera sanitaria e di un documento di riconoscimento: l’app richiede i permessi per accedere alla fotocamera, così da poter scattare una fonte leggibile e chiara di entrambi i documenti richiesti, fronte e retro.

Dopo aver scansionato i documenti bisogna ora registrare un breve video selfie in cui viene chiesto di muovere il viso o chiudere gli occhi, stando attenti a rimanere sempre nei limiti dell’ovale a schermo. La procedura è simile a quella per impostare il Face ID su device iPhone o riconoscimento facciale per smartphone Android. Dopo il video selfie controlliamo che le informazioni relativi a dati, documenti ed indirizzo siano corrette e rispondiamo al questionario antiriciclaggio.

Potrebbe essere richiesto di fissare una videochiamata con un operatore per validare l’operazione: un operatore Infocert si occuperà di controllare dati e documenti, e alla fine avrete il conto aperto. In alternativa, potrebbe essere richiesto il certificato per la firma digitale Infocert: il sistema invierà un codice via SMS da utilizzare nello step successivo, dopo aver visualizzato i documenti relativi al conto Enel X Pay e accettato le clausole del contratto.

Dopo aver concluso con successo la videochiamata con un operatore o aver inserito il codice di 8 cifre per la firma digitale, ti verrà inviata una mail che certifica il successo dell’operazione: congratulazioni, sei proprietario di un conto Enel X Pay! Ora non resta che attivare il conto, effettuando una prima ricarica obbligatoria di almeno 10 euro: senza questa ricarica, il conto non sarà operativo.

Se non hai la minima idea su come farla, ti diamo un aiuto: qui trovi la nostra guida su come effettuare una ricarica Enel X Pay. Inoltre, sappiate che esiste un codice promo Enel X Pay che permette di avere il canone gratis per 36 mesi: basta inserire XFREE2021 nell’apposito campo in fase di registrazione per usufruire di questa offerta speciale.

Assistenza Enel X Pay

Può capitare di avere dei problemi con Enel X Pay, e trattandosi di un conto all-digital la domanda è: come contattare il servizio clienti Enel X Pay? Il conto mette a disposizione sia un numero verde sia un indirizzo email, ma il nostro consiglio è quello di consultare prima la sezione FAQ. In questa sezione – la trovate cliccando qui – troverete la risposta ai maggiori quesiti e dubbi su Enel X Pay: si tratta di una sezione strutturata che tenta di rispondere alle domande più comuni.

Se la sezione FAQ si rivelasse insufficiente, potete contattare il numero verde Enel X Pay 800.993.339 o in alternativa inviare una mail all’indirizzo assistenza.enelxfinancialservices@enel.com.