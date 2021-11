La celebre applicazione di messaggistica sta rilasciando un update per la sua versione Windows UWP attraverso il canale beta del Microsoft Store, portando il programma alla versione 2.2145.3.0.

Vediamo insieme le novità

Come potete notare dall’immagine qui sopra, WhatsApp introduce un nuovo messaggio di benvenuto, nel quale invita gli utenti a fornire dei feedback sull’utilizzo dell’applicazione attraverso l’apposito pulsante posto nella parte inferiore sinistra.

Non è così raro che un programma in versione beta necessiti del riscontro degli utenti per migliorarsi, anzi, in questo caso infatti sono ancora diversi i miglioramenti da apportare visto che mancano ancora all’appello funzioni quali gli aggiornamenti degli status, gli sticker, la registrazione vocale e la dark mode (tanto per citarne alcuni). Inoltre alcuni utenti lamentavano dei glitch durante lo scrolling delle conversazioni con la precedente versione, problema che potrebbe essere risolto in questa nuova release grazie ad un incremento generale della stabilità.

Insomma, se avete intenzione di provare questa nuova versione, sappiate che ogni feedback che potrete dare agli sviluppatori è sicuramente ben accetto, nonché incoraggiato.