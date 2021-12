Garmin prepara un nuovo aggiornamento della sua gamma di smartwatch che nel prossimo futuro registrerà il debutto del nuovo Garmin Venu 2 Plus. Il progetto sembra essere molto vicino alla sua presentazione ufficiale che potrebbe avvenire nel corso del primo trimestre del prossimo anno, con un immediato debutto commerciale nelle settimane successive l’ufficializzazione. A confermare il sempre più vicino debutto del nuovo Garmin Venu 2 Plus sono i nuovi render apparsi online in queste ore. Tali render ci mostrano lo smartwatch di Garmin da due diverse angolazioni, anticipandone la presentazione ufficiale.

Il nuovo Garmin Venu 2 Plus riprenderà, in buona parte, il design dei suoi diretti predecessori, Venu 2 e 2S. Lo smartwatch proporrà, in ogni caso, tante novità con l’obiettivo di garantire un netto passo in avanti in termini di performance e funzionalità a disposizione degli utenti. Sul bordo della corona circolare dello smartwatch c’è un terzo bottone che potrebbe garantire un pieno supporto alle funzionalità del microfono per la gestione delle chiamate, tramite lo smartphone collegato.

Tra le caratteristiche tecniche del nuovo Garmin Venu 2 Plus ci sarà uno speaker integrato. Da notare, inoltre, che lo smartwatch dovrebbe integrare anche un assistente vocale in grado di supportare l’utente in vari compiti grazie a nuove funzionalità smart tutte da rivelare. Per maggiori dettagli sulla questione sarà necessario attendere la presentazione ufficiale del nuovo dispositivo di Garmin. Per il momento, l’azienda non ha ancora rivelato informazioni precise su questa nuova caratteristica che potrebbe arricchire la sua gamma di smartwatch.

Tra le specifiche del nuovo Garmin Venu 2 Plus troveremo il supporto GPS e multi–GNSS e l‘impermeabilità fino a 50 metri di profondità. La scocca del dispositivo sarà realizzata in acciaio inossidabile. La cassa circolare avrà un diametro di 43 mm, caratterizzandosi quindi come una soluzione intermedia tra i 41 mm del Venu 2S ed i 45 mm del Venu 2. Tutto ancora da verificare il prezzo di vendita del nuovo dispositivo.

Garmin Venu 2 Plus: prezzo in linea con l’Apple Watch Series 7

Le prime indiscrezioni anticipano un prezzo di listino di circa 400 dollari per il nuovo Garmin Venu 2 Plus che potrebbe tradursi, in Europa, in poco più di 400 euro mettendo il nuovo smartwatch di Garmin in diretta concorrenza con l’Apple Watch Series 7. Sulle caratteristiche sul prezzo del nuovo Venu 2 Plus ne sapremo di più, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Il dispositivo, come sottolineato in precedenza e come confermano i render diffusi online in queste ore, è quasi pronto al debutto. Già nei primi mesi del nuovo anno, quindi, Garmin potrebbe avviarne le vendite.