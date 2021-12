L’ecosistema smart home di IKEA, nota multinazionale svedese specializzata nella vendita di mobili, è in costante espansione. Tra i suoi prodotti possiamo annoverare caricabatterie wireless, speaker bluetooth, purificatori d’aria e lampade, proprio nel campo dell’illuminazione IKEA introduce ora una comoda novità.

Non servirà più il telecomando per aggiungere lampade al gateway

Le linee di prodotti IKEA per la casa intelligente sono svariate, Tradfri, Fyrtur, Gunnarp, Float, Eneby, Symfonisk tanto per citarne alcune. Tutte le lampade del produttore svedese hanno in comune una cosa con i prodotti di altri brand, se non vogliamo girare per casa con una cartuccera piena di telecomandi (uno per lampada), abbiamo la possibilità di comandare comodamente tutto tramite Google Home, Amazon Alexa o Apple Homekit. Per fare ciò, però, è necessario inserire all’interno del nostro sistema casalingo un gateway, dispositivo che si occuperà di fare interfacciare e comunicare tra loro tutti i sistemi presenti nell’abitazione.

Adesso, grazie all’aggiornamento rilasciato da IKEA, non sarà più necessario utilizzare il telecomando per aggiungere le lampade al gateway, come si evince dal changelog ufficiale:

aggiungi luci e driver al gateway senza telecomando

possibilità di scegliere il colore di luce personale per le lampadine con spettro bianco e a colori TRÅDFRI

Qualora aveste in casa prodotti dell’ecosistema smart home di IKEA e voleste provare le ultime novità, vi lasciamo il badge per il Play Store qui sotto.

