Ecco IKEA Starkvind, il primo purificatore d’aria smart dell’azienda

IKEA continua a spingere sul mercato della smart home presentando la prima linea di purificatori d’aria smart. “Starkvind“, nome in pieno stile IKEA, si presenta in due versioni: il primo è a tutti gli effetti un tavolino munito di filtro d’aria, mentre il secondo è un purificatore d’aria con un design più classico.

Caratteristiche IKEA Starkvind

“Per IKEA, la casa intelligente non riguarda i gadget. Si tratta di migliorare la vita e la casa combinando la nostra solida conoscenza dell’arredamento della casa con soluzioni e tecnologie digitali“, dichiara Henrik Telander, Product Owner presso IKEA Svezia. “Ecco perché esploriamo la possibilità di integrare la funzione di purificazione dell’aria e la tecnologia per fornire una buona esperienza ai clienti a casa“.

Costituito da un sistema a 3 filtri in grado di raccogliere grandi particelle come capelli e polvere, è ottimizzato per filtrare piccole particelle (PM 2.5) come inquinanti, polvere, polline e anche odori e vapori prodotti dalla cottura del cibo. Volendo, per chi ha voglia di controllare i filtri d’aria smart tramite il proprio sistema di domotica, può affiancarli all’hub TRÅDFRI per la casa.

Prezzo e disponibilità IKEA Starkvind

IKEA non ha ancora indicato se e quando Starkvind sarà disponibile in Italia e a quale prezzo, ma sappiamo che arriverà in due colorazioni – chiara e scura – a partire dal mese di ottobre nei negozi e sullo store online.

