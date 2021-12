IKEA è un brand leader nel settore dell’arredamento ma l’azienda svedese è nota anche per le tante soluzioni che offre agli appassionati di dispositivi smart home e gadget tecnologici, inclusi i caricabatterie wireless, i cui primi modelli sono stati lanciati nel 2015.

Negli anni il popolare produttore svedese ha arricchito il proprio portafoglio di caricabatterie wireless con nuovi modelli ma fino a questo momento tutti dovevano essere collegati ad una presa elettrica al muro per poter alimentare la procedura di ricarica.

Ebbene, il colosso svedese dell’arredamento ha deciso che è arrivato il momento di lanciare il suo primo caricabatterie wireless portatile, ossia alimentato da una batteria che è possibile ricaricare (e anche sostituire): stiamo parlando del modello portatile della serie Nordmärke Qi.

Le principali caratteristiche del nuovo caricabatterie di IKEA

Già disponibile in alcuni punti vendita tedeschi (non sul sito Web), il nuovo modello della serie Nordmärke Qi ha un prezzo ufficiale di 19,99 euro e può contare su una batteria ricaricabile da 6.500 mAh: in sostanza, il nuovo dispositivo di IKEA può essere considerato come una sorta di power bank dal design curato e che può essere sfruttato anche come elemento d’arredo.

Nella confezione di vendita del caricabatterie portatile Nordmärke Qi non sono presenti né un cavo USB né un caricatore e ciò significa che chi acquisterà tale dispositivo dovrà comprarli sepratamente o sfruttare uno di quelli che già possiede.

Disponibile in due colorazioni, il caricabatterie portatile Nordmärke Qi è in grado di ricaricare i dispositivi compatibili con lo standard Qi alla velocità di 5 W.

Previous Next Fullscreen

In pratica, stiamo parlando di un caricabatterie che probabilmente farà gola soprattutto ai fan di IKEA, essendoci sul mercato alternative più valide dal punto di vista tecnico.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali per scoprire se e quando il caricabatterie portatile Nordmärke Qi arriverà anche nel nostro Paese.

Potrebbe interessarti anche: i migliori caricabatterie wireless