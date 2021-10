Il nuovo speaker bluetooth Vappeby di Ikea sembra un prodotto versatile

Un nuovo smart speaker di Ikea è stato da poco individuato presso l’ente di certificazione cinese FCC. L’altoparlante bluetooth Vappeby offre un grado di protezione IP65, quindi è resistente a polvere e schizzi d’acqua, ed è dotato di una lampadina integrata da 20 lumen (2700K) che permette di utilizzare lo speaker anche come lampada portatile grazie al suo design a forma di fungo.

L’altoparlante Vappeby di Ikea integra il pulsante Spotify Tap

Lo speaker di Ikea si distingue anche per un’altra caratteristica, ovvero il pulsante Spotify Tap, già disponibile su una gamma di cuffie Bluetooth di Samsung, Microsoft, Bose, Jabra e altri marchi, ma che dovrebbe essere una novità per gli altoparlanti Bluetooth.

Spotify Tap offre la possibilità di riprendere la musica dal punto in cui era stata interrotta l’ultima volta, oppure di toccare di nuovo il pulsante per ottenere una raccomandazione diversa a misura dell’utente.

Il minuscolo altoparlante sembra ideale per l’uso in giardino, inoltre il prodotto è munito di una porta USB-C per la ricarica e di una batteria che secondo Ikea è in grado di offrire fino a 13 ore di autonomia se il dispositivo è impostato al 50% di volume e luminosità.

Disponibilità e prezzo dello speaker Vappeby di Ikea

Vappeby non fa parte della gamma di altoparlanti Symfonisk sviluppati da Sonos, ma si posizionerà accanto agli altri altoparlanti Bluetooth di Ikea che attualmente costano da 25 a 89 dollari, tuttavia al momento non esiste un prezzo o una data di lancio per questo prodotto.

Il fatto che sia stato autorizzato presso FCC suggerisce che non dovrebbe passare molto tempo prima che questo speaker raggiunga i rivenditori al dettaglio.

