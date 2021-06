Xiaomi Mi Watch Revolve Active è il nuovo smartwatch economico con sensore SpO2

Puntuale come un orologio svizzero, in queste ore Xiaomi presenta lo smartwatch Xiaomi Mi Watch Revolve Active.

Caratteristiche Xiaomi Mi Watch Revolve Active

Erede naturale di Xiaomi Mi Watch Revolve presentato l’anno scorso, il modello di quest’anno arriva con una cassa da 46 mm in plastica rinforzata con fibra di vetro, contro quella in acciaio inossidabile del modello dell’anno scorso, con display AMOLED circolare da 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel. Lateralmente campeggiano due tasti fisici per controllare manualmente la riproduzione audio e l’otturatore dello smartphone abbinato, mentre il microfono dedicato si occupa di gestire le richieste di Amazon Alexa.

Munito di sensore HR per il battito cardiaco con supporto alla registrazione dei livelli di saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2), lo smartwatch è in grado di registrare la qualità del sonno, 17 attività sportive, resistere al contatto dell’acqua fino a 50 metri di profondità e garantire fino a 2 settimane di autonomia grazie alla batteria da 420 mAh.

Scheda tecnica

Display AMOLED da 1,39 pollici a risoluzione 454 × 454 pixel con protezione Corning Gorilla Glass 3;

sensore HR per il battito cardiaco, sensore SpO2, accelerometro, giroscopio, barometro, sensore di luminosità;

tracking del sonno, supporto per 17 modalità di allenamento e 100 attività sportive;

supporto Amazon Alexa con microfono dedicato;

tasti fisici per il controllo della musica per controllare la fotocamera del telefono;

GPS, GLONASS, Galileo e Beidou;

modulo Bluetooth 5.0 per collegare smartphone Android 4.4/iOS 10 o superiori;

dimensioni: 45,9 x 53,35 x 11,8 mm;

peso: 32,5 grammi;

impermeabilità fino a 50 metri (5 ATM);

batteria da 420m Ah con autonomia di 14 giorni, 22 giorni in modalità di risparmio energetico e 50 ore con il sensore GPS sempre attivo.

Prezzo e disponibilità Xiaomi Mi Watch Revolve Active

Xiaomi Mi Watch Revolve Active sarà disponibile all’acquisto da Amazon India, mi.com e i negozi Mi Store a partire dal 25 giugno al prezzo di 9999 rupie indiane, circa 115 euro, nelle colorazioni Black, Beige e Navy Blue con sei cinturini differenti. Lo smartwatch sarà disponibile per un breve periodo a 8999 rupie indiane, circa 100 euro, mentre gli utenti di un conto bancario HDFC potranno usufruire di uno sconto di 750 rupie indiane per acquistarlo a 8249 rupie indiane, circa 90 euro.

