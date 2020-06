Xiaomi, oltre ad essere diventato un importante player di caratura internazionale all’interno del mercato mobile, si appresta a dire la sua anche in quello wearable e specificamente per quanto concerne il segmento smartwatch. Infatti, se ad oggi si può definire regina indiscussa del mercato entry level delle smartband per via dell’ottimo volume di vendite della linea Mi Band – Xiaomi Mi Band 5 è stata annunciata pochi giorni fa con il classico prezzo aggressivo -, pare sia intenzionata ad aggredire il mercato internazionale anche con l'”inedito” Xiaomi Mi Watch Revolve.

Stesso hardware, nome diverso

Il virgolettato in questo caso è d’obbligo in quanto, a seguito di alcune ricerche online che fanno riferimento ad un video YouTube, pare che il sopracitato smartwatch verrà presto lanciato sul mercato internazionale come rebrand di un modello già noto. Questo, come si è scoperto scavando all’interno dell’applicazione mobile Mi Watch, rappresenta una new entry del segmento wearable di Xiaomi. Il dispositivo non sarebbe anche che la versione internazionale di Xiaomi Watch Color, dispositivo wearable presentato ad inizio 2020 a prezzo decisamente aggressivo ma sprovvisto di Wear OS.

Dalle poche informazioni disponibili su Xiaomi Mi Watch Revolve, sembrerebbe condividere la stessa scheda tecnica di Watch Color, compreso l’ottimo comparto hardware – bussola, barometro, giroscopio, accelerometro, sensore di luminosità, sensore HR per il battito cardiaco, GPS, Bluetooth 5.0, NFC e display AMOLED da 1,39 pollici – e probabilmente lo stesso prezzo economico.

Interessante notare la presenza anche di Xiaomi Mi Band 4C all’interno dell’applicazione Mi Watch, anch’essa attesa come versione internazionale di Redmi Band. Al momento non ci sono ulteriori informazioni su Xiaomi Mi Watch Revolve, ma contiamo di tornare nuovamente a parlarne già nel giro dei prossimi giorni.

