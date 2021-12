Dopo le immagini trapelate ieri riguardo la confezione di vendita del prossimo Huawei Watch D, ecco che arrivano nuovi scatti che lo ritraggono dal vivo. Le immagini riprendono il design svelato in precedenza e mostrano alcune caratteristiche interessanti. Ricordiamo che lo smartwatch verrà presentato il 23 dicembre.

Le nuove immagini di Huawei Watch D ci svelano alcune sue caratteristiche

Come si evince dalle immagini qui sopra, il nuovo smartwatch della casa cinese farà la sua comparsa sul mercato con un design squadrato e una leggera curvatura sui bordi dell’ampio display. Sarà inoltre dotato di due pulsanti sul lato destro a cui verranno dedicate le funzioni “salute” e “casa”.

Due delle novità più interessanti riguardano la funzione di monitoraggio della pressione sanguigna e la misurazione ECG (elettrocardiogramma). Pare infatti, stando alle indiscrezioni di un blogger cinese, che lo smartwatch sia dotato internamente di una sacca pressurizzata in grado di simulare il processo di rilevazione della pressione sanguigna tramite il rigonfiamento, come avviene con i normali misuratori di pressione. Tale funzione ha inoltre ottenuto una certificazione presso la National Medical Product Administration of China, segno che le misurazioni in questione dovrebbero restituire risultati attendibili. Ricordiamo che all’inizio dell’anno He Gang, presidente della divisione mobile di Huawei, aveva dichiarato come il brand stesse facendo passi da gigante nell’implementazione della tecnologia di rilevamento della pressione sanguigna al polso nei propri indossabili.

A bordo dello smartwatch ci sarà probabilmente Harmony OS con supporto all’app Huawei Health che sarà in grado di offrire all’utente funzionalità quali il monitoraggio dei passi, la misurazione delle calorie, il monitoraggio del ciclo del sonno, del peso e molto altro. Non ci resta che attendere pochi giorni per conoscere tutte le caratteristiche e funzionalità di Huawei Watch D.

