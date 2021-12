Huawei si prepara a presentare il nuovo Huawei Watch D. Il nuovo smartwatch andrà ad ampliare la gamma di dispositivi dell’azienda cinese proponendo una serie di caratteristiche di sicuro interesse. Alcune importanti conferme sul comparto tecnico del nuovo Huawei Watch D arrivano in queste ore grazie ad alcune foto della confezione di vendita del dispositivo pubblicate online sul social cinese Weibo. Gli scatti in questione ci mostrano il Watch D, confermando anche il design del prodotto che era già stato svelato da alcuni leak, rivelandone alcune peculiarità.

Prime caratteristiche su Huawei Watch D

Lo smartwatch presenterà un display di forma rettangolare, una soluzione diversa rispetto a quella circolare adottata sul Watch 3 ad esempio, e potrà contare su due tasti fisici posizionati su uno dei due bordi. Da notare, inoltre, che queste nuove immagini ci confermano la presenza del sistema di monitoraggio della pressione sanguignia, una funzione presente solo su pochi smartwatch attualmente sul mercato. Il nuovo Watch D ha, recentemente, ottenuto la certificazione che lo cataloga come dispositivo medico di Classe II dalla National Medical Products Administration of China. Di certo, Huawei sfrutterà questa peculiarità per sostenerne le vendite anche come dispositivo di supporto al monitoraggio della salute e dell’attività fisica.

Probabile, inoltre, l’integrazione con l’app Huawei Health per offrire ulteriori strumenti di monitoraggio agli utenti che avranno così la possibilità di sfruttare i dati raccolti dal device per tenere sotto controllo diversi parametri della propria salute. A semplificare l’integrazione del Watch D nell’ecosistema di prodotti e servizi di Huawei sarà il sistema operativo. Sulla confezione di vendita del nuovo Huawei Watch D, infatti, viene, chiaramente, indicata la presenza di Harmony OS.

Huawei Watch D: a breve il debutto in Cina

Le nuove foto della confezione di vendita sono un’ulteriore conferma legata all’imminente debutto commerciale, sul mercato cinese. Lo smartwatch, infatti, sarà svelato molto presto. Recenti indiscrezioni hanno anticipato che Huawei intende svelare un nuovo indossabile nel corso di un evento in programma il prossimo 23 dicembre. È altamente probabile che tale dispositivo sia proprio il nuovo Huawei Watch D. L’avvio della fase di commercializzazione del nuovo smartwatch di Huawei dovrebbe essere programmato per i giorni seguenti l’evento di lancio.

Per il momento, non ci sono conferme in merito ad una comunque probabile uscita in Europa e, in particolare, in Italia. I recenti smartwatch di Huawei, come il Huawei Watch 3, il Watch 3 Pro ed il Watch GT 3 sono da tempo disponibili sul nostro mercato e rappresentano un importante riferimento dell’ecosistema di prodotti dell’azienda per l’Europa. Ne sapremo di più tra qualche settimana.