Il colosso capitanato da Jeff Bezos sembra poter essere interessato all’acquisto della piattaforma di streaming sportivo DAZN. L’eventuale acquisizione non sarebbe qualcosa di estremamente sorprendente in quanto già al momento, tramite Prime Video, Amazon trasmette per i suoi abbonati italiani alcune partite della UEFA Champions League, oltre che essere partner commerciale e tecnologico, con gli AWS, della Formula 1.

La lunga mano di Amazon su DAZN

L’interesse per il mondo dello sport quindi è ben presente e secondo quanto riportato da Milano Finanza, i dirigenti del colosso statunitense avrebbero portato sul tavolo di Bezos un dossier che porterebbe all’acquisizione della piattaforma del magnate Pen Blavatnik.

Proprio qualche mese fa il co-CEO di DAZN James Rushton aveva aperto a novità sull’assetto societario dell’azienda, con alcune banche londinesi che non escludono la quotazione in borsa o l’apertura a un investitore. E questo investitore sarebbe proprio Amazon, che con la sua enorme liquidità sarebbe in grado di acquistare DAZN e spingere ancora di più sullo streaming sportivo. Con questa mossa il gigante dell’e-commerce (e ormai, non solo) sarebbe in grado di acquisire i diritti di trasmissione di Bundesliga tedesca e Serie A in Italia molto prima che questi tornino sul mercato (rispettivamente 2025 e 2024).

Con questi due campionati la compagnia guidata da Bezos vanterebbe un pacchetto di ottimo livello, dato che possiede già i diritti per la Premier League inglese. Rispetto a DAZN ovviamente l’azienda statunitense porterebbe un miglioramento notevole della qualità e affidabilità dello streaming delle partite, come già è possibile constatare per le partite della Champions League. L’unico vero dubbio sarebbe quello della sostenibilità economica del progetto che potrebbe essere risolta, senza rincarare le tariffe per gli abbonati Prime, con un nuovo brand slegato da Prime Video che offra un abbonamento ad hoc.