Unieuro e Samsung uniti per la promozione Cambia con Galaxy: l’offerta permette di ricevere fino a 300 euro di valutazione per il vecchio usato acquistando uno dei prodotti della linea wearable Galaxy Watch e Galaxy Buds. L’iniziativa completa la proposta di Samsung Value che permette una supervalutazione dell’usato fino a 970 euro per l’acquisto di un nuovo smartphone Samsung Galaxy della linea S21 e Z Fold.

Non c’è momento migliore dunque per l’acquisto di un wearable Samsung, specialmente se possedete un prodotto che potete permutare. La buona notizia è che la valutazione sui prodotti usati non è limitata a vecchi device Samsung: Fossil, Apple, Garmin, Honor, Huawei e Fitbit fanno tutti parte della promozione. La supervalutazione dell’usato è valida per l’acquisto di uno dei seguenti indossabili:

Trovate tutti i prodotti in offerta promozionale sul sito Unieuro cliccando qui.

Come ottenere la valutazione dell’usato Cambia con Galaxy

L’iniziativa promozionale a cui aderisce Unieuro è valida dal 6 al 24 dicembre 2021 e permette di acquistare uno dei wearable Galaxy in promozione presso i punti vendita degli store o online che aderiscono all’iniziativa. Se vi recate in un negozio fisico Unieuro chiedete al personale se l’esercizio aderisce all’iniziativa promozionale, così da non avere brutte sorprese.

Una volta acquistato uno dei wearable in promozione bisognerà procedere con la registrazione del prodotto sul sito Samsung: qui potremo far valutare e prenotare l’usato. Una volta dato il via libera per il ritiro dell’usato, la cifra corrispondente alla valutazione dell’usato verrà versata tramite bonifico bancario alle coordinate specificate in fase di registrazione entro 45 giorni dal ritiro dell’usato. I prodotti validi per il trade-in Samsung sono inclusi nella lista qui in basso.

Facciamo un esempio pratico: supponiamo di voler acquistare un Samsung Galaxy Watch4 da 44mm su Unieuro, che al momento costa 227,99 euro invece di 299,90 euro. Come opzione per il trade-in abbiamo un vecchio Apple Watch SE da 40mm: rendendolo come usato ci verranno rimborsati fino a 160 euro tramite bonifico bancario.

Trovate maggiori informazioni le trovate sulla pagina ufficiale della promozione trade-in Samsung sul sito Unieuro.

Alcune permute sono vantaggiose, altre un po’ meno: ad esempio, le AirPods 2 vengono valutate solo 40€, così come il modello GPS+Cellular di Apple Watch Series 6 valutato soltanto 300€. Se non trovate l’offerta giusta da Unieuro, nessun problema: il Sottocosto MediaWorld è appena iniziato.