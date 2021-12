Secondo una serie di e-mail divulgate come parte del processo di Epic Games, Microsoft era disposta a portare esclusivi giochi Xbox tripla A sull’App Store per iOS.

Le e-mail tra il capo dello sviluppo aziendale di Microsoft Xbox Lori Wright e i membri dei team dell’App Store dimostrano che il gigante di Redmond era desideroso di portare i giochi Xbox tramite singole app su iPhone, piuttosto che il servizio Xbox Cloud Gaming basato su browser disponibile oggi.

Tuttavia c’erano diversi punti critici da superare. Per prima cosa Microsoft voleva un’unica app per la tecnologia di streaming che eseguisse i giochi, ma Apple ha spinto per includere la tecnologia di streaming all’interno di ogni singolo gioco in modo che gli utenti non dovessero scaricare un’app separata.

Microsoft ha sostenuto che un’app di streaming di base avrebbe garantito un’esperienza migliore per gli utenti con download di giochi più piccoli e aggiornamenti meno frequenti, ma Apple è stata irremovibile.

Anche gli acquisti in-app sono stati un punto critico determinante, poiché Microsoft non voleva utilizzare il sistema di acquisto in-app di Apple come richiesto dai termini dell’App Store.

Giochi Xbox su iPhone: un affare che non si è concretizzato

Microsoft era addirittura disposta a offrire numerose esclusive di spessore che non sono disponibili nemmeno nel suo Game Pass e questo avrebbe dato all’iPhone un vantaggio incredibile rispetto agli smartphone Android in ambito giochi, ma alla fine i rigidi termini dell’App Store non cedettero di una virgola e l’affare non si concluse.

