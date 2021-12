Le OnePlus Buds Z2 verranno commercializzate ufficialmente anche in Europa, con il lancio ufficiale previsto per il 16 dicembre alle 14:30 Central Europe Time (CET). Come sempre, OnePlus cerca di distinguersi rispetto alla concorrenza: ecco perché il keynote di presentazione delle OnePlus Buds Z2 avverrà su Instagram, una piattaforma inusuale per il lancio di un prodotto destinato agli amanti della tecnologia.

Dal post ufficiale presente sul forum OnePlus ad opera del Digital Media Manager Europe, il lancio avverrà esclusivamente sugli account locali del brand in Europa nei seguenti paesi:

Il tutto avverrà usando le Storie Instagram così da rendere la presentazione più interattiva ed incentrata sugli utenti, tanto che alcuni membri selezionati della community prenderanno parte al keynote. Sugli auricolari wireless OnePlus Buds Z2 sappiamo già tutto, dalla scheda tecnica al design: sono state infatti presentate ad ottobre insieme a OnePlus 9RT, il “fratello mezzano” della serie OnePlus 9.

Le cuffie sono dotate di due driver dinamici da 11 mm e cancellazione attiva del rumove (ANC) ripresa dalle OnePlus Buds Pro, che grazie ai tre microfoni integrati promette di ridurre i rumori indesiderati fino a 40 dB. La bassa latenza di 94 millisecondi è possibile grazie al protocollo Bluetooth 5.2, e supportano i codec SBC e AAC. Non manca la certificazione IP 55 – il case è invece certificato IPX4 – e permettono un ascolto continuo fino a 7 ore, che diventano 38 ore contando anche la batteria del case.

Se fate parte del Red Cable Club potete acquistare le Buds Z2 in accesso anticipato usufruendo del 10% di sconto sul prezzo di listino; tutti gli altri potranno invece usufruire di uno sconto del 5% se si effettuerà il preordine. Le colorazioni disponibili per le cuffie saranno Obsidian Black e Pearl White.

Potrebbe interessarti: Migliori cuffie bluetooth di Novembre 2021: ecco i nostri consigli