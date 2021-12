Torniamo a occuparci di Huawei Watch D, atteso nuovo smartwatch che il colosso cinese dovrebbe lanciare ufficialmente sul mercato entro la fine del 2021, pronto per dare battaglia alla concorrenza per tutto il prossimo anno.

Ora c’è pure una data per la presentazione del nuovo orologio intelligente di Huawei: l’azienda, infatti, ha organizzato un evento per il 23 dicembre 2021 e, stando a quanto si apprende, tra i vari prodotti che saranno annunciati vi è anche Huawei Watch D.

Le possibili principali caratteristiche di Huawei Watch D

Fino a questo momento il produttore cinese è riuscito a mantenere un elevato riserbo sul suo nuovo smartwatch, del quale si conoscono davvero pochi dettagli e tra le sue principali feature vi dovrebbe essere la capacità di misurare la pressione del sangue, così come fa Samsung Galaxy Watch4, rispetto al quale dovrebbe essere meno costoso.

Considerando che gli orologi Huawei sono ottimizzati per funzionare al meglio con l’applicazione Huawei Health, è probabile che chi acquisterà Huawei Watch D avrà la possibilità, abbinando il device a tale app, di avere sempre a propria disposizione una cronologia dettagliata dei risultati della pressione sanguigna e di monitorare i relativi miglioramenti (o peggioramenti).

L’unica altra caratteristica del nuovo smartwatch di Huawei emersa sino ad oggi è quella relativa al suo design, che dovrebbe essere contraddistinto da un quadrante di forma rettangolare, con gli angoli arrotondati e due pulsanti (uno dei quali dedicati proprio all’aspetto della salute) sulla parte destra.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento al 23 dicembre per scoprire cosa il colosso cinese ha in serbo per noi e quali saranno le principali caratteristiche di Huawei Watch D: sarà interessante scoprire, a tal proposito, il prezzo di lancio dell’orologio e la sua eventuale disponibilità anche nel Vecchio Continente.

